Unbekannter Fahrer flüchtet nach Unfall in Stadtbergen – Polizei sucht Zeugen

Augsburg – Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Sandbergstraße in Stadtbergen, bei dem der Unfallverursacher flüchtig blieb.

Unfall in der Sandbergstraße

Zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr war ein VW auf Höhe der Hausnummer 4 in der Sandbergstraße geparkt, als ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug den am rechten Fahrbahnrand geparkten VW touchierte und anschließend die Unfallstelle verließ. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Augsburg West hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.