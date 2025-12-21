Stadtwerke Augsburg im Feiertagseinsatz | Versorgung gesichert – Sonderfahrpläne für Bus und Tram

Auch rund um Weihnachten und den Jahreswechsel sorgen die Stadtwerke Augsburg mit großem Personaleinsatz für einen reibungslosen Betrieb – im Hintergrund wie im öffentlichen Nahverkehr.

Während viele Menschen die Feiertage im Kreis von Familie und Freunden verbringen, bleibt der Betrieb bei den Stadtwerken Augsburg auf Hochtouren. Auch an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, an Silvester und an Neujahr sind mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der swa im Einsatz oder in Bereitschaft. Sie stellen sicher, dass Strom, Gas, Fernwärme und Trinkwasser zuverlässig zur Verfügung stehen und Busse sowie Straßenbahnen planmäßig verkehren.

Ob in den Leitstellen, Kraftwerken, Werkstätten, im Entstördienst oder hinter dem Steuer von Bus und Tram – der Einsatz der swa-Beschäftigten sorgt dafür, dass das Licht am Christbaum brennt, das Festessen gelingt, Wohnungen warm bleiben und Ausflüge oder Familienbesuche mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich sind.

Sonderfahrpläne an Heiligabend und Silvester

Auch während der Feiertage sind Busse und Straßenbahnen in Augsburg unterwegs. An Heiligabend und an Silvester gilt tagsüber jeweils der Samstags-Fahrplan. An den Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr fahren die Fahrzeuge nach dem regulären Sonn- und Feiertagsfahrplan.

Heiligabend: „Christkindles-Linien“ ab 19 Uhr

Am Mittwoch, 24. Dezember, gilt zunächst der Ferienfahrplan. Bis 18:45 Uhr fahren Busse und Straßenbahnen nach dem Samstags-Fahrplan. Ab 19:00 Uhr übernehmen die sogenannten „Christkindles-Linien“ den Verkehr. Diese verkehren stündlich als Busse auf den bekannten Nachtbuslinien bis Mitternacht.

Eine Besonderheit betrifft die Straßenbahnlinie 3: Ab der Haltestelle Johann-Strauß-Straße wird sie durch die Nachtbuslinie 92 ersetzt. Diese fährt als B 3 Richtung Königsbrunn und bedient die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs. Die genauen Standorte der Ersatzhaltestellen sind an den Straßenbahnhaltestellen ausgewiesen.

Silvester: „Silvester-Nachtexpress“ mit Taktverkehr

Am Mittwoch, 31. Dezember, gilt der Samstags-Fahrplan für Busse und Trams bis etwa 23:00 Uhr. Anschließend sind die Nachtbuslinien als „Silvester-Nachtexpress“ unterwegs. Die erste Abfahrt erfolgt um 23:30 Uhr ab dem Königsplatz. Zum Jahreswechsel um 0:00 Uhr fährt keine Nachtbuslinie, ab 0:30 Uhr wird der Betrieb im 30-Minuten-Takt fortgesetzt.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am Neujahrstag gilt jeweils der reguläre Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Ridesharing und Serviceangebote

Der Ridesharing-Dienst „swaxi“ ist an Heiligabend und an Silvester nicht im Einsatz. An den Weihnachtsfeiertagen, Mittwoch, 25. Dezember, und Donnerstag, 26. Dezember, fährt das swaxi zu den gewohnten Zeiten zwischen 18 Uhr und 5 Uhr morgens. Ab dem Jahr 2026 werden die Betriebszeiten angepasst: Dann ist das swaxi täglich von 19 Uhr bis 5 Uhr unterwegs.

Aktuelle Fahrplanauskünfte stehen online unter sw-augsburg.de sowie in der swa Mobil-App zur Verfügung.

Notfallnummern der Stadtwerke

Für den Fall von Störungen sind die Notdienste der Stadtwerke Augsburg auch an den Feiertagen erreichbar:

Strom: (0821) 6500-6600

Erdgas: (0821) 6500-5500

Trinkwasser: (0821) 6500-6655

Fernwärme: (0821) 6500-5555

Bei Problemen innerhalb der Hausinstallation sind die jeweiligen Notdienste der zuständigen Fachfirmen zu kontaktieren.