Newsletter
Dienstag, Dezember 2, 2025
8.1 C
London
type here...
Subscribe
Foto: Wolfgang Czech
Augsburg StadtWirtschaftNewsletter
1 Min.Lesezeit

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für deutliche Verzögerungen bei den Augsburger Straßenbahnlinien 1 und 2. Grund dafür sind mobile Poller, die im Zeitraum des Christkindlesmarkts installiert wurden und den Betriebsablauf spürbar beeinflussen. Die Stadtwerke Augsburg (swa) reagieren darauf mit organisatorischen Anpassungen, um die Auswirkungen für Fahrgäste möglichst gering zu halten.

Die Sicherheitsmaßnahmen dienen dem Schutz der Besucherinnen und Besucher des Christkindlesmarkts sowie der Fahrgäste an der Haltestelle Rathausplatz. Durch die Poller kommt es jedoch zu erheblichen Einschränkungen im Fahrbetrieb. Fahrgäste müssen daher damit rechnen, dass Fahrpläne nicht eingehalten werden können und Anschlussverbindungen ausfallen.

Um die Situation abzufedern, stellen die swa zusätzliches Fahrpersonal in Bereitschaft. Dies soll gewährleisten, dass notwendige Pausen der Fahrerinnen und Fahrer eingehalten werden können, ohne Fahrzeuge aus dem Linienbetrieb zu nehmen. Zudem steuert die Verkehrsleitstelle flexibel nach: Unter anderem werden einzelne Straßenbahnen bereits am Königsplatz gewendet, um die Taktung auf den Linien stabil zu halten.

Trotz aller Maßnahmen bleiben Verspätungen im Bereich des Rathausplatzes unvermeidlich. Die swa empfehlen Fahrgästen daher, mehr Zeit für ihre Wege einzuplanen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Augsburg Stadt

27-jähriger Augsburger in Horror-Unfall in München verwickelt – zwei Tote

0
München | Ein Augsburger biegt nichts ahnend bei Grün...
Polizei & Co

Vermisstenfahndung in Gersthofen und Augsburg beendet – Gesuchte gefunden

0
Die Polizei sucht derzeit dringend nach der 76-jährigen Annelise von Klipstein. Die Seniorin aus dem Gersthofener Zentrum wird seit dem heutigen Tag vermisst. Da sie möglicherweise desorientiert ist und auf Medikamente angewiesen bleibt, besteht eine akute Gefährdungslage.

Neueste Artikel