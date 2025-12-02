Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für deutliche Verzögerungen bei den Augsburger Straßenbahnlinien 1 und 2. Grund dafür sind mobile Poller, die im Zeitraum des Christkindlesmarkts installiert wurden und den Betriebsablauf spürbar beeinflussen. Die Stadtwerke Augsburg (swa) reagieren darauf mit organisatorischen Anpassungen, um die Auswirkungen für Fahrgäste möglichst gering zu halten.

Die Sicherheitsmaßnahmen dienen dem Schutz der Besucherinnen und Besucher des Christkindlesmarkts sowie der Fahrgäste an der Haltestelle Rathausplatz. Durch die Poller kommt es jedoch zu erheblichen Einschränkungen im Fahrbetrieb. Fahrgäste müssen daher damit rechnen, dass Fahrpläne nicht eingehalten werden können und Anschlussverbindungen ausfallen.

Um die Situation abzufedern, stellen die swa zusätzliches Fahrpersonal in Bereitschaft. Dies soll gewährleisten, dass notwendige Pausen der Fahrerinnen und Fahrer eingehalten werden können, ohne Fahrzeuge aus dem Linienbetrieb zu nehmen. Zudem steuert die Verkehrsleitstelle flexibel nach: Unter anderem werden einzelne Straßenbahnen bereits am Königsplatz gewendet, um die Taktung auf den Linien stabil zu halten.

Trotz aller Maßnahmen bleiben Verspätungen im Bereich des Rathausplatzes unvermeidlich. Die swa empfehlen Fahrgästen daher, mehr Zeit für ihre Wege einzuplanen.