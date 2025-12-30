Newsletter
Dienstag, Dezember 30, 2025
3.3 C
London
type here...
Subscribe
Symbolbild: Wolfgang Czech
WirtschaftAugsburg StadtNewsletter
1 Min.Lesezeit

„Silvester-Nachtexpress“ | Stadtwerke Augsburg sichern Versorgung und Mobilität zu Silvester und Neujahr

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Während viele Menschen den Jahreswechsel feiern, sorgen mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Augsburg (swa) für einen reibungslosen Betrieb in der Stadt. Sie gewährleisten rund um die Uhr die Versorgung mit Strom, Gas, Fernwärme und Trinkwasser und halten zugleich den öffentlichen Nahverkehr am Laufen – ob in den Leitstellen, in den Werkstätten, in den Kraftwerken oder hinter dem Steuer von Bus und Straßenbahn.

Auch an Silvester und Neujahr bleiben die Leitstellen der Bereiche Strom, Erdgas, Fernwärme, Trinkwasser und Verkehr dauerhaft besetzt. Zusätzlich stehen Einsatzkräfte in Bereitschaft, um bei Störungen schnell reagieren zu können. Darüber hinaus sind Teams im Entstördienst und in den technischen Abteilungen im Dienst, damit die städtische Infrastruktur stabil und zuverlässig funktioniert.

Sonderfahrplan zum Jahreswechsel

Für Busse und Straßenbahnen gilt an Silvester zunächst der Samstagsfahrplan bis etwa 23 Uhr. Anschließend starten die Nachtbuslinien als „Silvester-Nachtexpress“.

Erste Abfahrt: 23.30 Uhr ab Königsplatz
Keine Fahrt um Mitternacht: Zum Jahreswechsel um 0.00 Uhr fährt keine Linie
Ab 0.30 Uhr: Nachtbusse alle 30 Minuten
Am Neujahrstag gilt der übliche Sonn- und Feiertagsfahrplan. Der Ridesharing-Dienst „swaxi“ pausiert an Silvester.

Aktuelle Fahrplanauskünfte sind online unter sw-augsburg.de sowie in der swa Mobil-App abrufbar.

Mehrheit der Länder will selbst über Böllerverbot entscheiden

Notruf- und Servicenummern bei Störungen

Bei Versorgungsstörungen stehen die Notrufnummern der Stadtwerke rund um die Uhr zur Verfügung:

Strom: 0821 / 6500-6600
Erdgas: 0821 / 6500-5500
Trinkwasser: 0821 / 6500-6655
Fernwärme: 0821 / 6500-5555

Für Probleme innerhalb der Hausinstallation sind die jeweiligen privaten Notdienste zuständig.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Feuer in Einfamilienhaus in Augsburg: Zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht

0
Ein Wohnhausbrand in der Wernhüterstraße in Augsburg hat am Abend des 29. Dezember 2025 einen Großeinsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten Flammen und befürchteten, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und das Feuer auf ein Nachbarhaus übergreifen könnte. Zwei Bewohner wurden gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung medizinisch versorgt.
Newsletter

Tödlicher Bergunfall am Laubeneck: 14-Jähriger stürzt in den Ammergauer Alpen ab

0
Unterammergau (Lkr. Garmisch-Partenkirchen). Am Sonntagnachmittag, 28. Dezember 2025, hat...
Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Überschlag auf der Kreisstraße A 5 bei Horgau – 18-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht

0
Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall nahe Horgau verunglückt. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Brand an der Tegelbergbahn: Pressestelle informiert vor Ort

0
Am heutigen Tag ereignete sich ein Brand im Bereich...

Neueste Artikel