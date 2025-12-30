„Silvester-Nachtexpress“ | Stadtwerke Augsburg sichern Versorgung und Mobilität zu Silvester und Neujahr

Während viele Menschen den Jahreswechsel feiern, sorgen mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Augsburg (swa) für einen reibungslosen Betrieb in der Stadt. Sie gewährleisten rund um die Uhr die Versorgung mit Strom, Gas, Fernwärme und Trinkwasser und halten zugleich den öffentlichen Nahverkehr am Laufen – ob in den Leitstellen, in den Werkstätten, in den Kraftwerken oder hinter dem Steuer von Bus und Straßenbahn.

Auch an Silvester und Neujahr bleiben die Leitstellen der Bereiche Strom, Erdgas, Fernwärme, Trinkwasser und Verkehr dauerhaft besetzt. Zusätzlich stehen Einsatzkräfte in Bereitschaft, um bei Störungen schnell reagieren zu können. Darüber hinaus sind Teams im Entstördienst und in den technischen Abteilungen im Dienst, damit die städtische Infrastruktur stabil und zuverlässig funktioniert.

Sonderfahrplan zum Jahreswechsel

Für Busse und Straßenbahnen gilt an Silvester zunächst der Samstagsfahrplan bis etwa 23 Uhr. Anschließend starten die Nachtbuslinien als „Silvester-Nachtexpress“.

Erste Abfahrt: 23.30 Uhr ab Königsplatz

Keine Fahrt um Mitternacht: Zum Jahreswechsel um 0.00 Uhr fährt keine Linie

Ab 0.30 Uhr: Nachtbusse alle 30 Minuten

Am Neujahrstag gilt der übliche Sonn- und Feiertagsfahrplan. Der Ridesharing-Dienst „swaxi“ pausiert an Silvester.

Aktuelle Fahrplanauskünfte sind online unter sw-augsburg.de sowie in der swa Mobil-App abrufbar.

Notruf- und Servicenummern bei Störungen

Bei Versorgungsstörungen stehen die Notrufnummern der Stadtwerke rund um die Uhr zur Verfügung:

Strom: 0821 / 6500-6600

Erdgas: 0821 / 6500-5500

Trinkwasser: 0821 / 6500-6655

Fernwärme: 0821 / 6500-5555

Für Probleme innerhalb der Hausinstallation sind die jeweiligen privaten Notdienste zuständig.