Bayern zieht positive Sicherheitsbilanz: Weihnachtsmärkte verliefen friedlich und ohne größere Zwischenfälle

Zum Abschluss der diesjährigen Christkindl- und Weihnachtsmarktsaison hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ein erfreuliches Fazit gezogen. Dank umfangreicher Schutzmaßnahmen, starker Polizeipräsenz und einer engen Zusammenarbeit aller Sicherheitsakteure konnten Besucherinnen und Besucher die Märkte im Freistaat sicher genießen.

Nach Angaben des Innenministers waren in den vergangenen Wochen zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz – sowohl sichtbar in Uniform als auch verdeckt in Zivil. Selektive Personen- und Taschenkontrollen gehörten ebenso zu den Maßnahmen wie die Durchsetzung des seit Oktober 2024 geltenden Messerverbots. Unterstützt wurden die Einsätze von Kräften der Polizeipräsidien und der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Herrmann betonte:”In den vergangenen Wochen waren zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz, um die Sicherheit auf den Märkten zu gewährleisten. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich auf Bayerns Weihnachtsmärkten sicher und unbeschwert bewegen. Die sorgfältige Vorbereitung der Sicherheitsbehörden und der Bayerischen Polizei sowie die passgenauen Sicherheitskonzepte, die auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt waren, haben sich bestens bewährt.”

Als Beispiel nannte der Minister den Nürnberger Christkindlesmarkt, der mehr als zwei Millionen Gäste anzog. Dort führte die Polizei rund 400 Personenkontrollen durch. Straftaten traten nur vereinzelt auf und betrafen in erster Linie Taschendiebstähle.

Friedliche Saison und enge Zusammenarbeit

Mit Blick auf den Gesamtablauf der Märkte zog Herrmann ein positives Fazit:

“Die Weihnachtsmärkte verliefen durchweg friedlich und ohne größere Zwischenfälle”, fasste der Innenminister zusammen. Besonders hob er die gute Abstimmung zwischen Veranstaltern, Sicherheitsbehörden und Polizei hervor:

“Alle Beteiligten haben pragmatische und wirkungsvolle Lösungen gefunden, die den Schutz gewährleisteten, ohne den besonderen Charakter der Märkte zu beeinträchtigen.”

Dank an Einsatzkräfte und Ausblick

Zum Abschluss sprach Herrmann allen beteiligten Kräften seinen ausdrücklichen Dank aus – von Polizei und Ordnungsdiensten über Sicherheitsdienste bis hin zu Rettungs- und Hilfsorganisationen.

“Ihr professionelles und engagiertes Handeln hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Millionen Besucherinnen und Besucher die Weihnachtsmärkte in Bayern sicher genießen konnten. Auch künftig werden wir alles daran setzen, dass unsere Weihnachtsmärkte sichere Orte der Begegnung und Freude bleiben.”