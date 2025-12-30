Reisebus bei Monheim gestoppt: 22 Stunden Fahrt ohne Pause und Aufzeichnungen unterbunden









Augburg – Die Verkehrspolizei Donauwörth hat am Montag, den 29. Dezember 2025, einen aus dem Ausland kommenden Reisebus auf der Bundesstraße B2 bei Monheim kontrolliert. Bei der Überprüfung durch die Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits seit fast 22 Stunden ohne Unterbrechung bis nach Deutschland gefahren war.

Fehlende Fahrtaufzeichnungen des Busfahrers

Ein gravierendes Manko: Der Busfahrer hatte keinerlei Aufzeichnungen über die Fahrt geführt. Laut den Vorschriften sind jedoch detaillierte Aufzeichnungen über Fahrtzeiten Pflicht, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten und gesetzliche Ruhezeiten einzuhalten.

Weiterfahrt untersagt und Sicherheitsleistung gefordert

Zum Zeitpunkt der Kontrolle befanden sich sechs Fahrgäste im Reisebus. Aufgrund der festgestellten Verstöße untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Als Folge musste der Busfahrer eine Sicherheitsleistung hinterlegen, um die vorschriftsmäßige Weiterfahrt sicherzustellen.