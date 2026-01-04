Sachbeschädigung in Lechhausen: Unbekannte Täter zünden Fahrplanauskunft an Bushaltestelle an – Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, den 3. Januar 2026, ereignete sich in Augsburg-Lechhausen eine Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Klausstraße. Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Öffentlichkeit, um die Täter zu identifizieren.

Zerstörung an Bushaltestelle und Straßenbahnhaltestelle

Gegen 01:30 Uhr setzten mehrere unbekannte Täter die Fahrplanauskunft einer Bushaltestelle in Brand. Anschließend entkamen sie unerkannt vom Tatort. Im selben Bereich wurde zudem die Glasscheibe einer Straßenbahnhaltestelle beschädigt.

Zeugen gesucht

Die Polizei Augsburg Ost sucht nun dringend nach Zeugen, die zur Tatzeit eine Gruppe von Personen in der Nähe bemerkt haben. Es besteht der Verdacht, dass sich diese auffällig verhalten haben könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2310 erbeten.