Winterpause beendet! Der FC Augsburg trainiert schon wieder

Die kurze Winterpause ist beendet. Am Samstag ging es für den FC Augsburg bereits wieder auf den Trainingsplatz – mit dabei ein Neuzugang.

Seit dem Bremen-Spiel am 20. Dezember sind nur wenige Tage vergangen, und schon ist die Mini-Winterpause für den FC Augsburg wieder beendet. Am Freitag ließ der von der Interimslösung zum Cheftrainer bis zum Saisonende ernannte Manuel Baum seine Spieler bereits wieder für Tests antreten; am Samstag ging es dann bei einem öffentlichen Training zurück auf den Rasen. Nicht mehr mit dabei war Philipp Tietz, der Angreifer wurde an den Ligakonkurrenten Mainz abgegeben. Mit Yannik Keitel stand hingegen eine Leihgabe vom VfB Stuttgart erstmals für den FCA auf dem Platz. Die Fuggerstädter hatten die Verpflichtung kurz vor der Einheit bekanntgegeben (siehe eigener Beitrag). Für den 25-jährigen Defensivallrounder ist Augsburg bereits nach Freiburg und Stuttgart die dritte Station in der Bundesliga (72 Bundesligaspiele/13 Europapokaleinsätze).

Bei eisigen Temperaturen hinterließ der gebürtige Breisgauer bei den etwa 70 anwesenden Kiebitzen bereits einen guten Eindruck. Er könnte den bayerischen Schwaben möglicherweise direkt dabei helfen, die dringend benötigten Punkte zu sammeln. Trainer Baum freut sich jedenfalls sichtlich über ihn und auf die anstehenden Wochen. Er geht zuversichtlich in die noch ausstehenden 19 Partien.

Bereits am 11. Januar geht der Punktspielbetrieb in Mönchengladbach weiter. Wenige Tage zuvor wird es unter Ausschluss der Öffentlichkeit noch einen Test gegen den Drittligisten aus Ingolstadt geben.