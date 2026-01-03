Newsletter
Bild: Vifogra
Verkehrsunfall in Augsburg: Streifenwagen kollidiert mit Straßenbahn – Drei Verletzte

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Augsburg ein spektakulärer Verkehrsunfall zwischen einem Polizeieinsatzfahrzeug und einer Straßenbahn. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr an der Kreuzung Rumplerstraße und Haunstetter Straße im Universitätsviertel.

Nach ersten Informationen war das Streifenwagen-Team auf dem Weg zu einem Einsatz und nutzte dabei Sonder- und Wegerechte. Als das Fahrzeug die Rumplerstraße in östlicher Richtung befuhr, wollte der Polizeiwagen auf der Rechtsabbieger-Spur nach links in die Haunstetter Straße einbiegen. In diesem Moment kam es zur Kollision mit einer Straßenbahn, die aufgrund des Aufpralls aus den Gleisen sprang und auf dem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen kam.

Glücklicherweise wurden sowohl die 24-jährige Straßenbahnfahrerin als auch die beiden 27 und 28 Jahre alten Polizeibeamten nur leicht verletzt. Die beiden Beamten wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, während die Straßenbahnfahrerin vor Ort versorgt wurde.

Das Polizeifahrzeug erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden. Der genaue Schaden an der Straßenbahn wird noch ermittelt. Um die Straßenbahn für den Abtransport wieder auf die Gleise zu setzen, musste die Feuerwehr eingreifen.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im betroffenen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Neueste Artikel