Newsletter
Sonntag, Dezember 28, 2025
7.2 C
London
type here...
Subscribe
Zwei Autofahrer mit über 2 Promille in Augsburg gestoppt – Polizei verhindert Weiterfahrt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zwei Autofahrer mit über 2 Promille in Augsburg gestoppt – Polizei verhindert Weiterfahrt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht zum Donnerstag, den 24. Dezember 2025, wurde ein 44-jähriger Autofahrer auf der Donauwörther Straße in Oberhausen von der Polizei wegen auffälliger Fahrweise kontrolliert. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle Alkoholgeruch und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 2 Promille ergab. Daraufhin untersagten sie dem Fahrer die Weiterfahrt, stellten seinen Autoschlüssel und Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Alkohol am Steuer auf der Paracelsusstraße

In einem weiteren Fall kontrollierte die Polizei am Samstag, den 27. Dezember 2025, gegen 0:30 Uhr einen 32-jährigen Autofahrer auf der Paracelsusstraße in der Innenstadt, ebenfalls aufgrund einer auffälligen Fahrweise. Auch hier stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, und der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Die Polizei stellte in diesem Fall ebenfalls den Autoschlüssel sicher und ordnete eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 44-Jährige Fahrer hat die rumänische Staatsbürgerschaft, während der 32-Jährige die türkische Staatsangehörigkeit besitzt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Peinlicher Auftritt vermiest 800 AEV-Fans den Feiertag – Augsburger Panther verlieren beim Schlusslicht Dresden

0
Ein Sonderzug voller Vorfreude, doch der Auftritt der Augsburger...
Newsletter

Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet

0
In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden...
Polizei & Co

Einbruch an Weihnachten in Horgau-Horgauergreut – Schmuck im Wert von 2.000 Euro gestohlen

0
Ein bislang unbekannter Täter nutzte den ersten Weihnachtsfeiertag, um in ein Einfamilienhaus im Horgauer Ortstteil Horgauergreut einzubrechen und hochwertigen Schmuck zu stehlen.
Politik & Wirtschaft

Ex-Diplomat Kovrig warnt vor China-Schock

0
Der China-Experte und Ex-Diplomat Michael Kovrig sieht im chinesischen...
Vermischtes

Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin

0
Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner...

Neueste Artikel