Augsburger Rathausplatz: 19-Jähriger leistet Widerstand und verletzt Polizisten leicht

Am frühen Morgen des 24. Dezember 2025 kam es am Augsburger Rathausplatz zu einem Zwischenfall, bei dem ein 19-jähriger Mann Widerstand gegen die Polizei leistete.

Körperliche Auseinandersetzung eskaliert

Gegen 02:45 Uhr geriet der 19-Jährige in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 24-jährigen Mann. Die alarmierte Polizei traf kurz darauf am Einsatzort ein. Doch anstatt sich der Lage zu beruhigen, reagierte der 19-Jährige äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und beleidigte diese mehrfach.

Widerstand gegen die Festnahme

Da der junge Mann sich nicht besänftigen ließ, sahen sich die Polizeibeamten gezwungen, ihn zu fesseln. Während dieses Vorgangs leistete der 19-Jährige aktiven Widerstand und verletzte einen der Polizisten leicht durch einen Schlag.

Ermittlungen wegen mehrerer Delikte

Der 19-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.