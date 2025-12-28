Newsletter
Sonntag, Dezember 28, 2025
7.2 C
London
type here...
Subscribe
Auseinandersetzung in Augsburger Bekleidungsgeschäft: Mann verletzt Ladendetektiv und verursacht Sachschaden
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Auseinandersetzung in Augsburger Bekleidungsgeschäft: Mann verletzt Ladendetektiv und verursacht Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Dienstag, den 23. Dezember 2025, ereignete sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße in der Augsburger Innenstadt eine heftige Auseinandersetzung.

Kunde wird in Bekleidungsgeschäft aggressiv

Ein 32-jähriger Kunde wollte ein Produkt zurückgeben und verlangte eine Barauszahlung. Als ein Mitarbeiter stattdessen nur einen Wertgutschein anbot, eskalierte die Situation. Der Mann wurde aggressiv, schlug auf die Kasse ein und warf Gegenstände vom Tresen.

Eingreifen des Ladendetektivs

Ein einschreitender Ladendetektiv wurde von dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ein zufällig anwesender Polizeibeamter schritt ein, versetzte sich in den Dienst und half, den Angreifer gemeinsam mit dem Detektiv bis zum Eintreffen der Streifenpolizei am Boden zu fixieren.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Der 32-jährige Tatverdächtige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Peinlicher Auftritt vermiest 800 AEV-Fans den Feiertag – Augsburger Panther verlieren beim Schlusslicht Dresden

0
Ein Sonderzug voller Vorfreude, doch der Auftritt der Augsburger...
Newsletter

Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet

0
In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden...
Polizei & Co

Einbruch an Weihnachten in Horgau-Horgauergreut – Schmuck im Wert von 2.000 Euro gestohlen

0
Ein bislang unbekannter Täter nutzte den ersten Weihnachtsfeiertag, um in ein Einfamilienhaus im Horgauer Ortstteil Horgauergreut einzubrechen und hochwertigen Schmuck zu stehlen.
Politik & Wirtschaft

Ex-Diplomat Kovrig warnt vor China-Schock

0
Der China-Experte und Ex-Diplomat Michael Kovrig sieht im chinesischen...
Vermischtes

Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin

0
Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner...

Neueste Artikel