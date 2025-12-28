Auseinandersetzung in Augsburger Bekleidungsgeschäft: Mann verletzt Ladendetektiv und verursacht Sachschaden

Augsburg – Am Dienstag, den 23. Dezember 2025, ereignete sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße in der Augsburger Innenstadt eine heftige Auseinandersetzung.

Kunde wird in Bekleidungsgeschäft aggressiv

Ein 32-jähriger Kunde wollte ein Produkt zurückgeben und verlangte eine Barauszahlung. Als ein Mitarbeiter stattdessen nur einen Wertgutschein anbot, eskalierte die Situation. Der Mann wurde aggressiv, schlug auf die Kasse ein und warf Gegenstände vom Tresen.

Eingreifen des Ladendetektivs

Ein einschreitender Ladendetektiv wurde von dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ein zufällig anwesender Polizeibeamter schritt ein, versetzte sich in den Dienst und half, den Angreifer gemeinsam mit dem Detektiv bis zum Eintreffen der Streifenpolizei am Boden zu fixieren.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Der 32-jährige Tatverdächtige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.