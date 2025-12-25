Auseinandersetzung in Zusmarshausener Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertags ist es in einer Gaststätte in Zusmarshausen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Gegen 03:00 Uhr kam es in der Pilskneipe „Heuboden“ zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen im Bereich der aufgestellten Spielautomaten. Aus zunächst verbalen Auseinandersetzungen entwickelte sich eine körperliche Schlägerei, an der mehrere Beteiligte beteiligt gewesen sein sollen. Einzelheiten zum Ablauf des Vorfalls sind derzeit Gegenstand polizeilicher Untersuchungen.

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08291 / 1890-0 zu melden.