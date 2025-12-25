Newsletter
AHA 360 wird Exklusivpartner | Foto Dunja Dietrich
Augsburger PantherAugsburg Stadt
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.

Die seit 2017 bestehende Zusammenarbeit mit der AHA GmbH wird vorzeitig verlängert und deutlich ausgebaut. Das Unternehmen steigt in die höchste Sponsorenkategorie auf und unterstützt künftig auch Modernisierungen im Pantherclub und VIP-Bereich.

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber erklärt: „Von einem einzelnen Rampenlicht-Spiel zum Exklusivpartner des Augsburger Eishockeys. […] Gemeinsam möchten wir alles dafür geben, diese Potenziale in den kommenden Jahren noch stärker zu entfalten.“

Unternehmer Michael Mayer betont die emotionale Verbundenheit zum Klub und zu den Fans.

Jungprofi bindet sich langfristig an den ESV Kaufbeuren

Verteidiger Kyle Mayhew verlängert Vertrag

Kurz vor dem Heimspiel gegen Nürnberg gab der Club zudem die Vertragsverlängerung mit Kyle Mayhew bekannt. Der 27-jährige Verteidiger überzeugte in seiner ersten Europasaison mit starken Leistungen und ist aktuell punktbester Abwehrspieler der Panther.

 

