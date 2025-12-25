Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2024 von Norwich City zum FC Augsburg ist Giannoulis kaum aus der Startelf wegzudenken. 49 Partien für die Schwaben hat der Grieche seitdem absolviert (4 Tore/7 Vorlagen). In dieser Saison ist der 30-Jährige auf der linken Seite des FCA faktisch gesetzt; nur zwei Spiele verpasste er aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Gerade nach der Rückkehr von Manuel Baum an die Seitenlinie zeigte er wieder gute Leistungen im Trikot mit der Zirbelnuss.

Vom FCA in die Europa League?

Dies könnte sich nun ändern: Wie griechische Medien übereinstimmend berichten, steht Giannoulis vor einer Rückkehr zu PAOK Saloniki. Sein Vertrag beim Bundesligisten läuft noch bis 2028, eine entsprechende Ablösesumme wäre fällig. Da PAOK weiterhin in der Europa League spielt, könnte sich der Linksverteidiger auch wieder für eine Nominierung in die Nationalmannschaft der Hellenen empfehlen.

Kommt Ersatz aus Kanada?

Ersatz für den 33-fachen Nationalspieler könnte aus der nordamerikanischen MLS kommen. Raoul Petretta vom Toronto FC wird mit den Fuggerstädtern in Verbindung gebracht. Der 28-Jährige ist zum Jahreswechsel vertragslos und könnte wohl ohne Transferentschädigung nach Süddeutschland zurückkehren. Ausgebildet wurde der im badischen Rheinfelden nahe der Schweizer Grenze geborene Italiener beim Schweizer Topclub FC Basel. Gerüchten zufolge soll auch der HSV Interesse an dem Spieler zeigen.

Die Gerüchtesaison für das seit dem 22. Dezember geöffnete Transferfenster ist eröffnet.