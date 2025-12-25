Newsletter
Donnerstag, Dezember 25, 2025
5.7 C
London
type here...
Subscribe
Giannoulis ist Gegenstand von Gerüchten | Foto: Sebastian Pfister
FC AugsburgAugsburg StadtNewsletter
1 Min.Lesezeit

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

Dominik Mesch
Von Dominik Mesch

Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2024 von Norwich City zum FC Augsburg ist Giannoulis kaum aus der Startelf wegzudenken. 49 Partien für die Schwaben hat der Grieche seitdem absolviert (4 Tore/7 Vorlagen). In dieser Saison ist der 30-Jährige auf der linken Seite des FCA faktisch gesetzt; nur zwei Spiele verpasste er aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Gerade nach der Rückkehr von Manuel Baum an die Seitenlinie zeigte er wieder gute Leistungen im Trikot mit der Zirbelnuss.

Vom FCA in die Europa League?

Dies könnte sich nun ändern: Wie griechische Medien übereinstimmend berichten, steht Giannoulis vor einer Rückkehr zu PAOK Saloniki. Sein Vertrag beim Bundesligisten läuft noch bis 2028, eine entsprechende Ablösesumme wäre fällig. Da PAOK weiterhin in der Europa League spielt, könnte sich der Linksverteidiger auch wieder für eine Nominierung in die Nationalmannschaft der Hellenen empfehlen.

Kommt Ersatz aus Kanada?

Ersatz für den 33-fachen Nationalspieler könnte aus der nordamerikanischen MLS kommen. Raoul Petretta vom Toronto FC wird mit den Fuggerstädtern in Verbindung gebracht. Der 28-Jährige ist zum Jahreswechsel vertragslos und könnte wohl ohne Transferentschädigung nach Süddeutschland zurückkehren. Ausgebildet wurde der im badischen Rheinfelden nahe der Schweizer Grenze geborene Italiener beim Schweizer Topclub FC Basel. Gerüchten zufolge soll auch der HSV Interesse an dem Spieler zeigen.

Die Gerüchtesaison für das seit dem 22. Dezember geöffnete Transferfenster ist eröffnet.

Dominik Mesch
Dominik Mesch
Dominik Mesch ist freier Redakteur und Mitglied der Presse Augsburg-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Polizeipräsidium Niederbayern

Großbrand in Breitenberg: Sachschaden in Millionenhöhe, aber keine Verletzten

0
Ein schwerer Brand an Heiligabend zerstörte große Teile eines...
Vermischtes

Schauspieler Uwe Kockisch gestorben

0
Der Schauspieler Uwe Kockisch ist tot. Wie seine Managerin...

Neueste Artikel