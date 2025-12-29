Einbrecher in Mering und Inchenhofen: Polizei bittet um Hinweise und gibt Präventionstipps

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch, dem 24. Dezember 2025, um 10:00 Uhr bis Freitag, dem 26. Dezember 2025, um 14:00 Uhr in Mering ein Einfamilienhaus in der Reifersbrunner Straße heimgesucht. Der Einbruch war von gewaltsamer Natur, und derzeit wird der genaue Sach- und Beuteschaden noch festgestellt.

Einbrüche auch in Inchenhofen

Auch in Inchenhofen kam es zu einem Einbruch. Zwischen Samstag, dem 27. Dezember 2025, um 17:00 Uhr und Sonntag, dem 28. Oktober 2025, um 00:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Großhausener Straße. Die Ermittlungen zum entstandenen Schaden laufen.

Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz

Die Kriminalpolizei in Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. Zusätzlich gibt die Polizei folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an, gegenseitig “aufzupassen”. Bitten Sie Nachbarn, den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen.

Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Informationen und Beratung zum Einbruchschutz

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet kostenlose Beratungstermine zu Hause an, um Bürger über Einbruchschutzmaßnahmen zu informieren und das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, zu minimieren. Regelmäßige Vorträge zum Thema Einbruchsschutz werden von der Polizei veranstaltet. Ein Informationsvideo ist auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verfügbar. Im Podcast “Polcast110” erklärt Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster die Details rund um den Einbruchschutz.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Polizei unter polizei.bayern.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.