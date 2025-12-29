Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
6 C
London
type here...
Subscribe
85-Jähriger in Augsburg durchschaut Betrugsversuch durch falschen Polizeibeamten
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

85-Jähriger in Augsburg durchschaut Betrugsversuch durch falschen Polizeibeamten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Sonntag, den 28. November 2025, versuchte ein falscher Polizeibeamter in Augsburg, einen 85-jährigen Mann zu betrügen. Der Senior erkannte den Betrug jedoch rechtzeitig und reagierte korrekt.

Schockanruf von falschem Polizeibeamten

Um 12 Uhr erhielt der 85-Jährige einen Schockanruf. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und warnte vor einer Tätergruppe, die es auf Gold- und Silbermünzen abgesehen habe. Eine Stunde später erschien ein weiterer angeblicher Polizeibeamter an der Tür und verlangte, die Münzen zu sehen. Nachdem der Unbekannte die Münzen inspizierte, wurde der Senior misstrauisch und alarmierte die Polizei. Dadurch entstand glücklicherweise kein Schaden.

Täterbeschreibung und Polizeiliche Ermittlungen

Der gesuchte Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, etwa 30-35 Jahre alt, circa 180 cm groß, sehr schlank, westeuropäisches Aussehen, langes Gesicht und blaue Augen. Er hatte keine Brille, keinen Bart, trug eine schwarze Wollmütze und einen schwarzen, hüftlangen Mantel mit Knöpfen. Der Mann sprach hochdeutsch. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Warnungen und Tipps der Polizei

In Fällen von „Schockanrufen“ versuchen Täter, ihre Opfer durch Angst zu schnellen Entscheidungen zu drängen und Geld oder Wertgegenstände zu erhalten. Die Bayerische Polizei hat daher die Präventionskampagne #NMMO ins Leben gerufen, um die Bürger besser vor Telefonbetrügern zu schützen. Zu den Ratschlägen der Polizei gehören:

  • Die Polizei wird niemals nach Geldbeträgen fragen.
  • Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.
  • Überweisen Sie kein Geld an Fremde.
  • Verifizieren Sie Angaben immer durch einen persönlichen Anruf bei der Behörde oder Angehörigen, aber nutzen Sie die Ihnen bekannten Telefonnummern.
  • Sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen und Freunde.
  • Bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Polizeinotruf 110 wählen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Bayerischen Polizei: www.polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf A8 bei Dasing: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Reifenplatzer

0
Am Freitag, den 26. Dezember 2026, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Überregionale Nachrichten

Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz: Hochhaus in Berlin-Spandau brennt

0
In Berlin-Spandau brennt seit den frühen Morgenstunden ein Hochhaus....
Newsletter

Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet

0
In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden...

Neueste Artikel