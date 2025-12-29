Newsletter
22-Jähriger wegen Cannabis-Handel in Augsburger Innenstadt festgenommen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

22-Jähriger wegen Cannabis-Handel in Augsburger Innenstadt festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 27. Dezember 2025, hat ein 22-jähriger Mann versucht, Drogen in der Maximilianstraße in Augsburg zu verkaufen. Dabei soll er gegen 23.45 Uhr Passanten Cannabis angeboten haben.

Passanten alarmieren die Polizei

Die angesprochenen Fußgänger lehnten das Angebot ab und informierten umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte identifizierten den Mann schnell als Tatverdächtigen und kontrollierten ihn in der Umgebung. Im Rahmen der Durchsuchung fand die Polizei Cannabis bei dem jungen Mann, welches sichergestellt wurde.

Ermittlungen wegen Handel mit Cannabis

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 22-jährigen Syrer wegen Handels mit Cannabis eingeleitet. Zeugen, die ähnliche Beobachtungen gemacht haben oder ebenfalls angesprochen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

