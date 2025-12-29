Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
5.5 C
London
type here...
Subscribe
Unbekannte Jugendliche beschädigen Mülleimer an Augsburger Bushaltestelle – Zeugen gesucht
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte Jugendliche beschädigen Mülleimer an Augsburger Bushaltestelle – Zeugen gesucht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In der Innenstadt von Augsburg kam es am Sonntagabend, den 28. Dezember 2025, zu einem Vorfall an der Bushaltestelle “Hochschule” in der Rote-Torwall-Straße, bei dem Sachschaden entstand.

Sachbeschädigung durch Jugendliche

Gegen 20:30 Uhr rissen zwei bislang unbekannte Jugendliche nach den aktuellen Erkenntnissen einen Mülleimer von der Bushaltestelle ab. Ein Zeuge versuchte, die Jugendlichen zur Rede zu stellen, woraufhin diese die Flucht ergriffen.

Ermittlungen laufen

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf A8 bei Dasing: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Reifenplatzer

0
Am Freitag, den 26. Dezember 2026, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 28.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Überregionale Nachrichten

Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz: Hochhaus in Berlin-Spandau brennt

0
In Berlin-Spandau brennt seit den frühen Morgenstunden ein Hochhaus....
Newsletter

Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet

0
In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden...

Neueste Artikel