Unbekannte Jugendliche beschädigen Mülleimer an Augsburger Bushaltestelle – Zeugen gesucht

Augsburg (ots) – In der Innenstadt von Augsburg kam es am Sonntagabend, den 28. Dezember 2025, zu einem Vorfall an der Bushaltestelle “Hochschule” in der Rote-Torwall-Straße, bei dem Sachschaden entstand.

Sachbeschädigung durch Jugendliche

Gegen 20:30 Uhr rissen zwei bislang unbekannte Jugendliche nach den aktuellen Erkenntnissen einen Mülleimer von der Bushaltestelle ab. Ein Zeuge versuchte, die Jugendlichen zur Rede zu stellen, woraufhin diese die Flucht ergriffen.

Ermittlungen laufen

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.

