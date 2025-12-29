Newsletter
Alkoholisierter Autofahrer aus den Niederlanden in Augsburg gestoppt – 1,4 Promille festgestellt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alkoholisierter Autofahrer aus den Niederlanden in Augsburg gestoppt – 1,4 Promille festgestellt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, den 28. Dezember 2025, wurde ein 43-jähriger Autofahrer in der Friedberger Straße in Augsburg von der Polizei gestoppt, nachdem er durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Polizeikontrolle in der Friedberger Straße

Gegen 23:45 Uhr entschied eine Polizeistreife, den Mann zu überprüfen. Während der Kontrolle wies der Fahrer typische Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Führerschein und Autoschlüssel sichergestellt

Um die Weiterfahrt zu verhindern und weitere Gefahren auszuschließen, stellten die Beamten den Autoschlüssel sowie den Führerschein des Mannes sicher. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den exakten Alkoholwert festzustellen.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Gegen den Niederländer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass der Vorfall angemessen verfolgt wird.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

