Einbruch in Kiosk in Augsburg-Hochzoll: Polizei sucht Zeugen

Augsburg – In der Nacht auf Donnerstag, dem 25. Dezember 2025, wurde ein Kiosk in der Friedberger Straße Opfer eines Einbruchs. Unbekannte Täter brachen gegen 03:45 Uhr gewaltsam in das Geschäft ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Der Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Diebstahl in der Friedberger Straße

Die Polizei geht von einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus. Der Kiosk in Hochzoll wurde gezielt von den Einbrechern ausgewählt, die unbemerkt den Tatort betreten und verlassen konnten. Der genaue Wert der entwendeten Ware ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei in Augsburg nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Falls jemand verdächtige Beobachtungen in der Tatnacht gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird um rasche Kontaktaufnahme gebeten.