Markus Trieb wird neuer Leiter der Polizeistation Wertingen

Polizeivizepräsident Michael Riederer hat am 7. Januar 2026 den neuen Leiter der Polizeistation Wertingen, Polizeihauptkommissar Markus Trieb, willkommen geheißen.

Karrierestationen von Markus Trieb

Markus Trieb startete seine Polizeilaufbahn 2005 im mittleren Polizeivollzugsdienst. Im Jahr 2015 schloss er erfolgreich das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ab. Im Laufe seiner Karriere sammelte er Erfahrungen bei der Bereitschaftspolizei, dem Bayerischen Landeskriminalamt sowie verschiedenen Positionen innerhalb des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

Rolle bei der Pressestelle PP Schwaben Nord

Zuletzt war Markus Trieb sieben Jahre lang in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord tätig, davon vier Jahre als Leiter. Seit dem 1. Januar 2026 hat er nun die Leitung der Polizeistation Wertingen übernommen.