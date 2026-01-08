Newsletter
Donnerstag, Januar 8, 2026
4.7 C
London
type here...
Subscribe
Markus Trieb wird neuer Leiter der Polizeistation Wertingen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Markus Trieb wird neuer Leiter der Polizeistation Wertingen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Polizeivizepräsident Michael Riederer hat am 7. Januar 2026 den neuen Leiter der Polizeistation Wertingen, Polizeihauptkommissar Markus Trieb, willkommen geheißen.

Karrierestationen von Markus Trieb

Markus Trieb startete seine Polizeilaufbahn 2005 im mittleren Polizeivollzugsdienst. Im Jahr 2015 schloss er erfolgreich das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ab. Im Laufe seiner Karriere sammelte er Erfahrungen bei der Bereitschaftspolizei, dem Bayerischen Landeskriminalamt sowie verschiedenen Positionen innerhalb des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

Rolle bei der Pressestelle PP Schwaben Nord

Zuletzt war Markus Trieb sieben Jahre lang in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord tätig, davon vier Jahre als Leiter. Seit dem 1. Januar 2026 hat er nun die Leitung der Polizeistation Wertingen übernommen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

An der Wertachbrücke | 26-jähriger blockiert Verkehr und bedroht Autofahrer in Augsburg

0
Augsburg - Ein Vorfall in der Innenstadt von Augsburg...
Polizei & Co

a.tv kompakt: Schwerer Verkehrsunfall in Derching

0
Weitere Themen von Montag, den 05.01.2026: Angebot zur Christbaumentsorgung,...
Bayern

Schwerer Frontalzusammenstoß auf der St2222 bei Pleinfeld: Eine Person in Lebensgefahr, Rettungshubschrauber im Einsatz

0
Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am späten Donnerstagnachmittag auf...
Polizei & Co

Jugendliche zünden Weihnachtsbaum auf Parkdeck an: Polizei fasst Täter in Augsburger Innenstadt

0
Ein Vorfall in der Augsburger Innenstadt sorgte am Dienstag,...
Newsletter

Sturmtief “Elli” bringt extremes Winterwetter

0
Sturmtief "Elli" fegt über den Norden und beschert Hamburg...

Neueste Artikel