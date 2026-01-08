Newsletter
Donnerstag, Januar 8, 2026
4.7 C
London
type here...
Subscribe
16-Jähriger E-Scooter Fahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt und angezeigt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

16-Jähriger E-Scooter Fahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt und angezeigt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) Lechhausen – Am Donnerstag, den 8. Januar 2026, wurde ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Blücherstraße von der Polizei gestoppt.

Polizeikontrolle in der Nacht

Gegen 00:30 Uhr fiel der junge Mann einer Polizeistreife auf und wurde einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten bemerkten bei ihm drogentypisches Verhalten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis.

Fahrverbot und Blutentnahme

Infolge des positiven Tests untersagten die Polizisten dem 16-Jährigen die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Der Jugendliche besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz aufgenommen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

An der Wertachbrücke | 26-jähriger blockiert Verkehr und bedroht Autofahrer in Augsburg

0
Augsburg - Ein Vorfall in der Innenstadt von Augsburg...
Polizei & Co

a.tv kompakt: Schwerer Verkehrsunfall in Derching

0
Weitere Themen von Montag, den 05.01.2026: Angebot zur Christbaumentsorgung,...
Bayern

Schwerer Frontalzusammenstoß auf der St2222 bei Pleinfeld: Eine Person in Lebensgefahr, Rettungshubschrauber im Einsatz

0
Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am späten Donnerstagnachmittag auf...
Polizei & Co

Jugendliche zünden Weihnachtsbaum auf Parkdeck an: Polizei fasst Täter in Augsburger Innenstadt

0
Ein Vorfall in der Augsburger Innenstadt sorgte am Dienstag,...
Newsletter

Sturmtief “Elli” bringt extremes Winterwetter

0
Sturmtief "Elli" fegt über den Norden und beschert Hamburg...

Neueste Artikel