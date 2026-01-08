16-Jähriger E-Scooter Fahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt und angezeigt

Augsburg (ots) Lechhausen – Am Donnerstag, den 8. Januar 2026, wurde ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Blücherstraße von der Polizei gestoppt.

Polizeikontrolle in der Nacht

Gegen 00:30 Uhr fiel der junge Mann einer Polizeistreife auf und wurde einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten bemerkten bei ihm drogentypisches Verhalten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis.

Fahrverbot und Blutentnahme

Infolge des positiven Tests untersagten die Polizisten dem 16-Jährigen die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Der Jugendliche besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz aufgenommen.