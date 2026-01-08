Newsletter
Donnerstag, Januar 8, 2026
4.7 C
London
type here...
Subscribe
54-Jährige wegen Diebstahls in Augsburger Innenstadt festgenommen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

54-Jährige wegen Diebstahls in Augsburger Innenstadt festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg kam es am Mittwoch, den 07. Januar 2026, zu einem Ladendiebstahl in der Innenstadt. Eine 54-jährige Frau wurde dabei erwischt, wie sie Waren aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße entwendete.

Polizei stellt Diebesgut sicher

Der Diebstahl fiel gegen 11.00 Uhr den aufmerksamen Mitarbeitern des Geschäfts auf, die umgehend die Polizei informierten. Die eingetroffenen Beamten konnten das Diebesgut bei der Täterin sicherstellen.

Besondere Werkzeuge für Diebstahl

Zusätzlich fanden die Polizisten bei der Frau diverse Gegenstände, die zum Öffnen von Diebstahlsicherungen geeignet sind. Auch diese wurden von den Beamten beschlagnahmt.

Ermittlungen wegen Diebstahls

Die Polizei ermittelt nun gegen die 54-Jährige wegen Diebstahls. Die Frau besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

An der Wertachbrücke | 26-jähriger blockiert Verkehr und bedroht Autofahrer in Augsburg

0
Augsburg - Ein Vorfall in der Innenstadt von Augsburg...
Polizei & Co

a.tv kompakt: Schwerer Verkehrsunfall in Derching

0
Weitere Themen von Montag, den 05.01.2026: Angebot zur Christbaumentsorgung,...
Bayern

Schwerer Frontalzusammenstoß auf der St2222 bei Pleinfeld: Eine Person in Lebensgefahr, Rettungshubschrauber im Einsatz

0
Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am späten Donnerstagnachmittag auf...
Polizei & Co

Jugendliche zünden Weihnachtsbaum auf Parkdeck an: Polizei fasst Täter in Augsburger Innenstadt

0
Ein Vorfall in der Augsburger Innenstadt sorgte am Dienstag,...
Newsletter

Sturmtief “Elli” bringt extremes Winterwetter

0
Sturmtief "Elli" fegt über den Norden und beschert Hamburg...

Neueste Artikel