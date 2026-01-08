54-Jährige wegen Diebstahls in Augsburger Innenstadt festgenommen

In Augsburg kam es am Mittwoch, den 07. Januar 2026, zu einem Ladendiebstahl in der Innenstadt. Eine 54-jährige Frau wurde dabei erwischt, wie sie Waren aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße entwendete.

Polizei stellt Diebesgut sicher

Der Diebstahl fiel gegen 11.00 Uhr den aufmerksamen Mitarbeitern des Geschäfts auf, die umgehend die Polizei informierten. Die eingetroffenen Beamten konnten das Diebesgut bei der Täterin sicherstellen.

Besondere Werkzeuge für Diebstahl

Zusätzlich fanden die Polizisten bei der Frau diverse Gegenstände, die zum Öffnen von Diebstahlsicherungen geeignet sind. Auch diese wurden von den Beamten beschlagnahmt.

Ermittlungen wegen Diebstahls

Die Polizei ermittelt nun gegen die 54-Jährige wegen Diebstahls. Die Frau besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.