Sachbeschädigung in Augsburg: Brände und Böller werfen erzürnt die Polizei

Augsburg – Am Montag, den 29. Dezember 2025, wurden zwei Fälle von Sachbeschädigung in Augsburg gemeldet. Beide Vorfälle führten zu Ermittlungen der Polizei in den Stadtteilen Pfersee und Göggingen.

Altkleidercontainer in Brand gesetzt

In Pfersee wurde die Polizei gegen 20:00 Uhr über den Brand eines Altkleidercontainers in der Augsburger Straße informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch der oder die Täter sind weiterhin unbekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg West bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Böller in Wohnung geworfen

Etwa eine Stunde zuvor ereignete sich in der Oskar-von-Miller-Straße in Göggingen ein weiterer Vorfall. Hierbei wurde ein Böller durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses geworfen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung.