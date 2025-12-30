Newsletter
Dienstag, Dezember 30, 2025
6.7 C
London
type here...
Subscribe
Sachbeschädigung in Augsburg: Brände und Böller werfen erzürnt die Polizei
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Sachbeschädigung in Augsburg: Brände und Böller werfen erzürnt die Polizei

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Montag, den 29. Dezember 2025, wurden zwei Fälle von Sachbeschädigung in Augsburg gemeldet. Beide Vorfälle führten zu Ermittlungen der Polizei in den Stadtteilen Pfersee und Göggingen.

Altkleidercontainer in Brand gesetzt

In Pfersee wurde die Polizei gegen 20:00 Uhr über den Brand eines Altkleidercontainers in der Augsburger Straße informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch der oder die Täter sind weiterhin unbekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg West bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Böller in Wohnung geworfen

Etwa eine Stunde zuvor ereignete sich in der Oskar-von-Miller-Straße in Göggingen ein weiterer Vorfall. Hierbei wurde ein Böller durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses geworfen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Feuer in Einfamilienhaus in Augsburg: Zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht

0
Ein Wohnhausbrand in der Wernhüterstraße in Augsburg hat am Abend des 29. Dezember 2025 einen Großeinsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten Flammen und befürchteten, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und das Feuer auf ein Nachbarhaus übergreifen könnte. Zwei Bewohner wurden gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung medizinisch versorgt.
Newsletter

Tödlicher Bergunfall am Laubeneck: 14-Jähriger stürzt in den Ammergauer Alpen ab

0
Unterammergau (Lkr. Garmisch-Partenkirchen). Am Sonntagnachmittag, 28. Dezember 2025, hat...
Polizei & Co

Überschlag auf der Kreisstraße A 5 bei Horgau – 18-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht

0
Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall nahe Horgau verunglückt. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.
Polizei & Co

25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

0
In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025,...
Augsburg Stadt

Feuerwerksverbot: Das gilt an Silvester in Augsburg

0
Zum Jahreswechsel darf in der Augsburger Innenstadt nicht geböllert...

Neueste Artikel