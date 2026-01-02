Schlägerei zwischen zwei Afghanen am Königsplatz: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Am Donnerstag, den 01.01.2026, ereignete sich am Königsplatz in Augsburg eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einem 18-Jährigen. Der Vorfall führte dazu, dass der 21-Jährige leicht verletzt wurde.

Verbalstreit eskaliert zu physischem Angriff

Die Auseinandersetzung begann gegen 15.00 Uhr zunächst als verbaler Streit zwischen den beiden Beteiligten. Im Verlauf schlug der 18-Jährige den 21-Jährigen offenbar, was zur leichten Verletzung des Opfers führte.

Mögliche Selbstverteidigung aufgezeichnet

Der 21-Jährige reagierte, indem er den 18-Jährigen ebenfalls schlug. Der gesamte Vorfall wurde durch die Videoüberwachung am Königsplatz aufgezeichnet.

Polizei ermittelt gegen beide Beteiligte

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 18-Jährigen eingeleitet. Gegen den 21-Jährigen wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Beide Männer besitzen die afghanische Staatsangehörigkeit.