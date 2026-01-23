type here...
Streit in Justizvollzugsanstalt Gablingen: 27-Jähriger greift Mitinsassen mit Stumpfmessern an, 36-Jähriger leicht verletzt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Streit in Justizvollzugsanstalt Gablingen: 27-Jähriger greift Mitinsassen mit Stumpfmessern an, 36-Jähriger leicht verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Justizvollzugsanstalt Gablingen kam es am Samstag, den 17. Januar 2026, zu einem Zwischenfall zwischen zwei Insassen. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr und führte zu einer leichten Verletzung eines 36-Jährigen.

Streit eskaliert zu Messerangriff

Im Zellentrakt begann zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und dem 36-Jährigen. Der Streit eskalierte, als der jüngere der beiden Insassen den älteren mit zwei stumpfen Messern angriff. Diese Messer gehören zum Inventar der Anstalt und sind aus Sicherheitsgründen extra stumpf und biegsam gefertigt, was schwerere Verletzungen verhinderte.

Mithäftlinge greifen ein

Der 36-Jährige und ein weiterer Mithäftling konnten den Angreifer bis zum Eintreffen der Justizvollzugsangestellten überwältigen und festhalten. Der Angreifer befindet sich wegen eines anderen Delikts seit dem 2. Januar 2026 in Untersuchungshaft.

Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen gegen den 27-Jährigen aufgenommen. Details zu den Hintergründen des Streits und zum Tathergang sind Teil der Ermittlungen. Der 27-Jährige ist somalischer Staatsangehörigkeit, während der 36-Jährige die türkische Staatsangehörigkeit besitzt.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen: Bordell durchsucht

0
Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag in einem Gewerbegebiet im...
Polizeipräsidium Oberfranken

Polizei entdeckt kinder- und jugendpornografische Inhalte nach Drohnenflug in Oberfranken

0
HARDECK, LKR. TIRSCHENREUTH / LKR. BAMBERG. Ein Drohnenflug führte...
Polizei & Co

Eigenes Kind zur Prostitution angeboten – Augsburger Gericht verurteilt Mutter zu dreieinhalb Jahren Haft

0
Vor dem Amtsgericht Augsburg ist eine Frau wegen schwerer...
Politik & Wirtschaft

Polizei verhindert Anschlag auf Merz` Privatflugzeug

0
Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag offenbar...

Neueste Artikel