Streit in Justizvollzugsanstalt Gablingen: 27-Jähriger greift Mitinsassen mit Stumpfmessern an, 36-Jähriger leicht verletzt

In der Justizvollzugsanstalt Gablingen kam es am Samstag, den 17. Januar 2026, zu einem Zwischenfall zwischen zwei Insassen. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr und führte zu einer leichten Verletzung eines 36-Jährigen.

Streit eskaliert zu Messerangriff

Im Zellentrakt begann zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und dem 36-Jährigen. Der Streit eskalierte, als der jüngere der beiden Insassen den älteren mit zwei stumpfen Messern angriff. Diese Messer gehören zum Inventar der Anstalt und sind aus Sicherheitsgründen extra stumpf und biegsam gefertigt, was schwerere Verletzungen verhinderte.

Mithäftlinge greifen ein

Der 36-Jährige und ein weiterer Mithäftling konnten den Angreifer bis zum Eintreffen der Justizvollzugsangestellten überwältigen und festhalten. Der Angreifer befindet sich wegen eines anderen Delikts seit dem 2. Januar 2026 in Untersuchungshaft.

Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen gegen den 27-Jährigen aufgenommen. Details zu den Hintergründen des Streits und zum Tathergang sind Teil der Ermittlungen. Der 27-Jährige ist somalischer Staatsangehörigkeit, während der 36-Jährige die türkische Staatsangehörigkeit besitzt.