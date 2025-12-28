Überschlag auf der Kreisstraße A 5 bei Horgau – 18-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht

Ein junger Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall nahe Horgau verunglückt. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.

Am Samstag gegen 22.30 Uhr war ein 18-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße A 5 von Adelsried in Richtung Horgau-Bahnhof unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen zunächst nach rechts in die Bankette. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Pkw überschlägt sich mehrfach

Der Wagen überschlug sich rund eineinhalbmal und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der junge Mann konnte sich noch selbst aus dem stark beschädigten Auto befreien. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.