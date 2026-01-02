Newsletter
19-Jähriger E-Scooter-Fahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Kriegshaber – Ein 19-jähriger Mann wurde am Mittwoch (31.12.2025) im Zusmarshauser Weg in Augsburg unter dem Einfluss von Drogen auf einem E-Scooter erwischt.

Polizeikontrolle enthüllt Drogenkonsum

Gegen 17.15 Uhr führte eine Polizeistreife eine Kontrolle des jungen Mannes durch. Dabei zeigte der 19-Jährige Anzeichen drogentypischen Verhaltens, was die Beamten dazu veranlasste, seine Weiterfahrt zu unterbinden.

Rechtliche Konsequenzen drohen

Im Anschluss wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 19-Jährige ist deutscher Staatsbürger.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

