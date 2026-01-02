19-Jähriger E-Scooter-Fahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt

Kriegshaber – Ein 19-jähriger Mann wurde am Mittwoch (31.12.2025) im Zusmarshauser Weg in Augsburg unter dem Einfluss von Drogen auf einem E-Scooter erwischt.

Polizeikontrolle enthüllt Drogenkonsum

Gegen 17.15 Uhr führte eine Polizeistreife eine Kontrolle des jungen Mannes durch. Dabei zeigte der 19-Jährige Anzeichen drogentypischen Verhaltens, was die Beamten dazu veranlasste, seine Weiterfahrt zu unterbinden.

Rechtliche Konsequenzen drohen

Im Anschluss wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 19-Jährige ist deutscher Staatsbürger.