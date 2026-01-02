Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.01.2026

Hochzoll – Polizei ermittelt nach Brandfall

Am Donnerstag (01.01.2026) beschädigten offenbar zwei unbekannte Jugendliche ein Gewächshaus in der Friedbrich-Deffner-Straße mit Feuerwerkskörpern.

Gegen 19.00 Uhr warfen die zwei Unbekannten offenbar Feuerwerkskörper auf eine Terrasse. Dabei geriet das Gewächshäuschen leicht in Brand. Der Sachschaden wird auf rund 140 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Hammerschmiede – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag (30.12.2025) wurde auf einem Feldweg neben der Mühlhauserstraße ein Motorrad aufgefunden. Eine bislang unbekannte Person lies das Motorrad dort zurück.

Gegen 09.00 Uhr teilte ein Passant das Motorrad bei der Polizei mit. Das Motorrad ist nicht zugelassen. Das Kennzeichen am Motorrad wurde zuvor als verloren gemeldet und gehört nicht zu dem Motorrad.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung. Wer in der Zeit von 29.12.2025 bis 30.12.2025 Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Kriegshaber – Polizei ermittelt nach Brand

Am Donnerstag (01.01.2026) geriet der Balkon einer Wohnung in der Hertelstraße in Brand.

Gegen 00.00 Uhr landete offenbar ein Feuerwerkskörper auf den Balkon und setzte diesen in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Kriegshaber – Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch (31.12.2025) war ein 19-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter im Zusmarshauser Weg unterwegs.

Gegen 17.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.