Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.01.2026

Hochzoll – Polizei ermittelt nach Brandfall
Am Donnerstag (01.01.2026) beschädigten offenbar zwei unbekannte Jugendliche ein Gewächshaus in der Friedbrich-Deffner-Straße mit Feuerwerkskörpern.
Gegen 19.00 Uhr warfen die zwei Unbekannten offenbar Feuerwerkskörper auf eine Terrasse. Dabei geriet das Gewächshäuschen leicht in Brand. Der Sachschaden wird auf rund 140 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Hammerschmiede – Polizei sucht Zeugen
Am Dienstag (30.12.2025) wurde auf einem Feldweg neben der Mühlhauserstraße ein Motorrad aufgefunden. Eine bislang unbekannte Person lies das Motorrad dort zurück.
Gegen 09.00 Uhr teilte ein Passant das Motorrad bei der Polizei mit. Das Motorrad ist nicht zugelassen. Das Kennzeichen am Motorrad wurde zuvor als verloren gemeldet und gehört nicht zu dem Motorrad.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung. Wer in der Zeit von 29.12.2025 bis 30.12.2025 Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.
Kriegshaber – Polizei ermittelt nach Brand
Am Donnerstag (01.01.2026) geriet der Balkon einer Wohnung in der Hertelstraße in Brand.
Gegen 00.00 Uhr landete offenbar ein Feuerwerkskörper auf den Balkon und setzte diesen in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Kriegshaber – Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss
Am Mittwoch (31.12.2025) war ein 19-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter im Zusmarshauser Weg unterwegs.
Gegen 17.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.
Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Am Donnerstag (01.01.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einem 18-Jährigen am Königsplatz. Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 15.00 Uhr kam es zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen dem 21-Jährigen und dem 18-Jährigen. In der Folge schlug der 18-Jährige den 21-Jährigen offenbar. Dieser wurde leicht verletzt. Der 21-Jährige wehrte sich und schlug den 18-Jährigen ebenfalls. Die Videoüberwachung am Königsplatz zeichnete den Vorfall auf.
Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 18-Jährigen sowie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen.
Der 21-Jährige sowie der 18-Jährige besitzen die afghanische Staatsangehörigkeit.
Antonsviertel – Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss
Am Donnerstag (01.01.2026) war ein 23-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Imhofstraße unterwegs.
Gegen 04.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Außerdem stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des 23-Jährigen sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 23-Jährigen.
Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
REGION
Polizei ermittelt nach Bränden
Fischach – Am Mittwoch (31.12.2025) geriet die Garage eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße in Brand.
Gegen 18.00 Uhr teilte eine Anwohnerin den Brand der Garage mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Garage sowie der in der Garage befindliche VW Golf brannten vollständig ab. Zudem griff der Brand auf die Außenfassade des Einfamilienhauses über. Auch ein weiteres Auto wurde durch die Hitze beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zum Brandfall übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein Feuerwerkskörper brandursächlich gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Rain – Am Freitag (02.01.2026) kam es zu einem Brand an einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Fischbauerngasse. Es wurde niemand verletzt.
Gegen 00.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Löscharbeiten dauerten bis Freitagvormittag an. Ersten Schätzungen zu Folge dürfte der Sachschaden im niedrigen siebenstelligen Bereich liegen.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
Kissing – Polizei ermittelt nach Einbruch
In der Zeit von Mittwoch (31.12.2025), 13.00 Uhr auf Donnerstag (01.01.2026), 17.30 Uhr verschafften sich eine oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.
Der oder die Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
