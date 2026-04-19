FDP-Vorsitzkandidat Höne will Kubicki als Vize

Der FDP-Politiker Henning Höne will für den Fall der Wahl zum Bundesvorsitzenden seinen Rivalen Wolfgang Kubicki zum Parteivize machen. “Sollte ich zum Bundesvorsitzenden gewählt werden, freue ich mich natürlich, wenn er als mein Stellvertreter Teil des Teams ist”, sagte Höne dem “Spiegel”.

“Ich habe immer gesagt, dass Wolfgang Kubicki ein wichtiger Teil der Partei ist und auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen muss.” Höne sagte weiter: “Selbstverständlich gilt das auch im Falle meiner Wahl.” Kubicki und er seien “im fairen, sportlichen Wettbewerb – und im Austausch”.