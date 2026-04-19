1. Bundesliga: Freiburg schlägt Heidenheim
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1. Bundesliga: Freiburg schlägt Heidenheim

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im ersten Sonntagsspiel des 30. Bundesliga-Spieltags hat der SC Freiburg 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen.

Johan Manzambi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In der ersten Halbzeit zeigte Freiburg eine zielstrebige Leistung und erarbeitete sich ein Chancenplus. Heidenheim hielt jedoch gut dagegen und lauerte auf Konter. Die Gäste hatten einige Gelegenheiten, konnten diese jedoch nicht in Tore ummünzen. Freiburg nutzte dagegen eine seiner Chancen, als Johan Manzambi in der 24. Minute nach einem Solo erfolgreich abschloss.

Nach der Pause drängte Heidenheim auf den Ausgleich und wurde in der 59. Minute auch durch ein Tor von Budu Zivzivadze belohnt. Der georgische Stürmer nutzte einen Ballverlust der Freiburger und traf sehenswert ins obere Eck. Danach entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem beide Teams Chancen auf den Sieg hatten. Schließlich war es dann Maximilian Eggestein, der in der 83. Minute den entscheidenden Treffer erzielte und den Freiburgern somit drei wichtige Punkte sicherte.

In der Tabelle bleiben die Heidenheimer Letzter, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sieben Punkte. Die Freiburger sind derzeit Siebter. Für die Breisgauer geht es am Donnerstag im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart weiter, Heidenheim ist am Samstag im Kellerduell gegen St. Pauli gefordert.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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