Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.01.2026

Polizei ermittelt nach Einbrüchen im Stadtgebiet

Hochzoll – In der Zeit von Donnerstag (01.01.2026), 12:30 Uhr bis Sonntag (04.01.2026), 22:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Spickel-Herrenbach – In der Zeit von Freitag (02.01.2026), 08:15 Uhr bis Sonntag (04.01.2026), 12:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Reihenhaus.

Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Innenstadt – In der Zeit von Donnerstag (25.12.2025), 10:00 Uhr bis Sonntag (04.01.2026), 16:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Wohnung in der Provinostraße.

Der oder die Täter entwendeten Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig “aufzupassen”. Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen.

Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast “Polcast110” des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik. Dieser ist auf der Homepage der Polizei https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Augsburg – Polizei warnt vor Betrugsmasche „Cybertrading“

Im Zeitraum von Ende Oktober 2025 bis Ende Dezember 2025 kam es zu einem Anlagebetrug zum Nachteil einer 32-Jährigen.

Der unbekannte Täter kontaktierte die 32-Jährige über eine Dating App. Bereits in den ersten Gesprächen sprach der Täter über die Möglichkeit in Kryptowährungen zu investieren. Durch die Gespräche konnte der unbekannte Täter die 32-jährige Frau von einem Investment überzeugen. Die 32-Jährige nahm für die Investitionen einen Kredit im niedrigen fünfstelligen Bereich auf und überwies das Geld an den unbekannten Täter. Anschließend brach dieser den Kontakt ab.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat 2025 die Präventionskampagne #AHA gegen Cyberkriminalität ins Leben gerufen. Die Polizei möchte so Bürgerinnen und Bürger vor Straftaten im Netz schützen und hat folgende Tipps:

Seien Sie wachsam, wenn:

Hoher Gewinn bei geringem Risiko versprochen wird.

Im Internett vor dieser Seite gewarnt wird.

der „Broker“ / „Account-Manager“ Sie anruft, Sie ihn aber nicht unter dessen Nummer telefonisch erreichen können.

Ihr Konto (angeblich) hervorragende Gewinnentwicklungen darstellt.

Sie aufgefordert werden, immer mehr Geld zu investieren.

Sie Fernzugriff auf Ihren PC erlauben sollen (Remote-Software).

So schützen Sie sich:

Überprüfen Sie Trading-Plattform, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen.

Schicken Sie niemals Geld an Unbekannte.

Lassen Sie niemals Fernzugriff (Remote-Software) auf Ihrem Gerät zu.

Der Dienstleister ist nicht bei www.bafin.de registriert? Vorsicht!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Nähere Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/091980/index.html

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/298105-warnsignal-bei-anlagebetrug-traumhafte-renditen/

Kriegshaber – Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Am Sonntag (04.01.2025) war ein 23-jähriger Autofahrer auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs.

Gegen 19:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer offenbar Cannabis konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-Jährigen.

Der Mann hat die afghanische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Mülltonnenbrand

Am Montag (05.01.2025) kam es in der Ebnerstraße zu einem Mülltonnenbrand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 01:30 Uhr bemerkte ein Passant den Brand und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den eine weitere Papiermülltonne beschädigt wurde.

Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-1410 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Am Sonntag (04.01.2026), kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Täter und einem 38-Jährigen in der Manlichstraße.

Gegen 23:45 Uhr gerieten die beiden Männer nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst in einen verbalen Streit. In der Folge schlug der unbekannte Täter dem 38-jährigen Mann offenbar in das Gesicht. Der 38-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Täter flüchtete.

Die Polizeiinspektion Augsburg West ermittelt nun wegen Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1410 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Widerstand

Am Sonntag (04.01.2025) leistete ein 38-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in der Straße „Jakobertorplatz“.

Gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei über den Mann informiert, da er offenbar vor ein vorbeifahrendes Auto gesprungen war. Das Auto musste ausweichen. Der 38-Jährige wurde so nicht verletzt. Einsatzkräfte stellten den 38-Jährigen noch auf der Fahrbahn fest.

Hier leistete der Mann im weiteren Verlauf Widerstand gegen die Polizeibeamten. Der 38-Jährige verletzte sich dabei leicht. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Da sich der 38-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Der 38-Jährige hat die italienische Staatsangehörigkeit.

Region

Aichach – Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt