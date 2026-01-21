Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.01.2026

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall
Am Dienstag (20.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos in der Neuburger Straße. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt.
Gegen 11.15 Uhr war eine 35-jährige Autofahrerin in der Neuburger Straße mit ihrem Auto unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache übersah die 35-Jährige offenbar ein Auto, das an einer roten Ampel wartete.
Durch den Zusammenstoß wurde das Auto auf zwei davorstehende Fahrzeuge aufgeschoben.
Die 35-Jährige und drei Unfallbeteiligte im Alter von 35, 33 und 27 Jahren wurden aufgrund leichter Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.
Die 35-jährige Verursacherin besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss
Am Mittwoch (21.01.2026) war ein 48-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Ulmer Straße in Augsburg unterwegs.
Eine Streife kontrollierte gegen 03.30 Uhr den Mann. Die Polizeibeamten stellten drogentypisches Verhalten bei dem Autofahrer fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun gegen den 48-jährigen Autofahrer wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
Der 48-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – einer Sprenggranate
Am Dienstag (20.01.2026) meldete eine Zeugin den Fund einer Sprenggranate und einer Schusswaffe in der Mittelstraße.
Bei einer Wohnungsauflösung fand die Eigentümerin eine Sprenggranate sowie eine Schusswaffe mit zugehöriger Munition. Sie verständigte daraufhin die Polizei.
Spezialisten der Polizei sicherten die Granate. Die Granate und die Waffe mit Munition werden der Vernichtung zugeführt.
Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand zu keiner Zeit.
Göggingen – Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss
Am Mittwoch (21.01.2026) war ein 25-jähriger Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss in der Imhofstraße unterwegs.
Gegen 00.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dieser fiel aufgrund seiner Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrradfahrer.
Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Adelzhausen – Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs
Am Dienstag, den 20. Januar 2026, führten Beamte der Fahndungskontrollgruppe auf einem Rastplatz an der Autobahn A 8 eine Kontrolle eines Pkw mit deutscher Zulassung durch. Dabei wurde festgestellt, dass der 24-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.
Darüber hinaus war das verwendete Fahrzeug nicht zugelassen und die angebrachten Zulassungsplaketten stellten sich als Fälschungen heraus.
Ein im Anschluss durchgeführter Drogentest ergab, dass der Fahrer vor der Kontrolle Cannabis konsumiert hatte.
Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen diverser Straftaten ermittelt.
Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Wehringen, Waldstraße – Geschwindigkeitsmessung der VPI Augsburg
Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg hat am vergangenen Dienstag in der Waldstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.
In einem Zeitraum von 5 Stunden wurden 280 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 50 km/h wurden 39 Verstöße erfasst. 2 Autofahrer müssen mit einem Monat Fahrverbot rechnen.
Der traurige Spitzenreiter wurde mit 92 km/h gemessen, ihm droht nun eine Geldbuße von 400 Euro und 1 Monat Fahrverbot.
Gerade Geschwindigkeit und Abstand sind zwei der häufigsten Unfallursachen auf unseren Straßen.
Friedberg, A8 – Lkw-Kontrollen ziehen hohe Bußgelder nach sich
Am Montag, den 19.01.2026, 15.30 h, wurde durch Kräfte des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizei Augsburg ein türkischer Sattelzug zu einer Kontrolle an der Anschlussstelle Friedberg angehalten.
Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer gegen die Vorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten verstieß, indem er zu lange am Steuer saß und gleichzeitig zu wenig Ruhezeit eingelegt hatte. Vorgeschrieben sind maximal 9 Stunden Tageslenkzeit und mindestens 11 Stunden Tagesruhezeit.
Zudem fuhr er mit 104 km/h auf der Autobahn, obwohl dort für Lkw über 7,5 t zulässige Gesamtmasse nur maximal 80 km/h erlaubt sind.
Außerdem wurde gegen die Vorschriften des internationalen Güterverkehrs verstoßen, indem die mitgeführte Genehmigungsurkunde der türkischen Spedition nicht richtig ausgefüllt war. Dadurch wäre verbotswidrig eine mehrmalige Verwendung möglich gewesen.
Insgesamt ergab sich für den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 1678,25 Euro und für den türkischen Frachtführer/Unternehmer in Höhe von 1578,50 Euro. Die Bußgelder wurden an Ort und Stelle einbehalten, bevor die Weiterfahrt gestattet wurde.
Bei einer ähnlichen Kontrolle eines griechischen Sattelzuges, am 19.01.2026, gegen 16.30 Uhr, an der BAB A8, bei Zusmarshausen, wurde wegen gleichgelagerter Verstöße durch den Fahrzeugführer, von diesem ein Bußgeld in Höhe von 1342,25 Euro vor Ort kassiert.
Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten und gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bergen oftmals ein hohes Risiko für Unfälle und damit verbundene Personen- und Sachschäden.
Die Missachtung der Genehmigungsvorschriften im internationalen Güterverkehr führen regelmäßig zu Wettbewerbsverzerrungen ausländischer Unternehmer in Bezug auf inländische Firmen.
