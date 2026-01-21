Newsletter
39 Raser in Wehringen: Verkehrspolizei Augsburg ahndet Geschwindigkeitsverstöße in der Waldstraße
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am vergangenen Dienstag führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg eine Geschwindigkeitsmessung in der Waldstraße in Wehringen durch.

Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessung

In einem Zeitraum von fünf Stunden wurden insgesamt 280 Fahrzeuge überprüft. Dabei registrierten die Beamten 39 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Strafen für Temposünder

Zwei Autofahrern droht nun ein Fahrverbot von einem Monat. Der Spitzenreiter der Geschwindigkeitskontrollen wurde mit 92 km/h erfasst. Ihn erwarten eine Geldbuße von 400 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Gefahren im Straßenverkehr

Geschwindigkeit und Abstand gelten als zwei der häufigsten Unfallursachen auf den Straßen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

