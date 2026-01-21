Begeisterung reißt nicht ab | Weitere Heimspiele der Augsburger Panther ausverkauft

Die Begeisterung rund um die Augsburger Panther reißt nicht ab. Auch zwei weitere Heimspiele im Curt-Frenzel-Stadion sind restlos ausverkauft. Im spannenden Kampf um einen Platz unter den Top Ten der Tabelle können sich die Panther damit weiterhin auf die volle Unterstützung ihrer Fans verlassen.

Sowohl die Partie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Sonntag, 25. Januar, als auch das Derby gegen den EHC Red Bull München am Freitag, 27. Februar, sind komplett ausverkauft. Die beeindruckende Kulisse im Curt-Frenzel-Stadion bleibt damit ein entscheidender Faktor im Saisonendspurt.

Für die noch ausstehenden Hauptrunden-Heimspiele gegen die Eisbären Berlin (27. Januar), die Dresdner Eislöwen (6. März) und die Grizzlys Wolfsburg (15. März) sind aktuell nur noch wenige Stehplätze im freien Verkauf erhältlich.

Vorsicht vor Ticketbetrug

Mit der hohen Nachfrage steigt leider auch die Zahl unseriöser Ticketangebote in sozialen Netzwerken. Die Augsburger Panther warnen ausdrücklich vor Betrugsversuchen, insbesondere auf Facebook und Instagram. Fans sollten keine verdächtigen Links anklicken, keine persönlichen Daten weitergeben und Fake-Profile konsequent beim Club sowie bei Meta melden.

Offizieller Zweitmarkt als sichere Option

Wer noch auf der Suche nach Tickets ist – auch für bereits ausverkaufte Spiele – sollte den offiziellen Online-Ticketshop der Panther nutzen. Der vereinseigene Zweitmarkt bietet eine sichere Möglichkeit, Karten von anderen Fans zu erwerben. Im Saalplan auf www.panthertickets.de sind diese Tickets durch pink markierte Plätze erkennbar.

Dauerkartenverkauf erfolgreich gestartet

Unter dem Motto „We stick together“ ist zudem der Dauerkartenverkauf für die PENNY DEL-Saison 2026-27 erfolgreich angelaufen. Ausführliche Informationen zu Preisen, Kategorien und Ermäßigungen stehen online zum Download bereit. Der Treuezeitraum für bestehende Dauerkarteninhaber der Saison 2025-26 läuft noch bis einschließlich Sonntag, 8. Februar 2026.

Fans ohne bisherige Dauerkarte, die sich ebenfalls bis zum 8. Februar 2026 entscheiden, zahlen den regulären Preis und sichern sich zusätzlich ein Vorkaufsrecht für mögliche Playoff-Heimspiele 2026 auf ihren neuen Stammplatz.