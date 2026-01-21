Newsletter
Adelzhausen: 24-Jähriger ohne Führerschein und mit gefälschtem Kennzeichen auf A8 unter Drogeneinfluss gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Adelzhausen: 24-Jähriger ohne Führerschein und mit gefälschtem Kennzeichen auf A8 unter Drogeneinfluss gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, den 20. Januar 2026, führte die Fahndungskontrollgruppe auf einem Rastplatz an der Autobahn A 8 in Adelzhausen eine Fahrzeugkontrolle durch. Ein Pkw mit deutscher Zulassung geriet dabei ins Visier der Beamten.

Fahrer ohne Führerschein erwischt

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer des Fahrzeugs keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Auch das Fahrzeug selbst war nicht zugelassen, und die verwendeten Zulassungsplaketten entpuppten sich als Fälschungen.

Drogentest bestätigt Cannabiskonsum

Ein unmittelbar nach der Kontrolle durchgeführter Drogentest bewies, dass der Fahrer vor der Fahrt Cannabis konsumiert hatte. Gegen den 24-Jährigen, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel