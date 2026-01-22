type here...
Augsburg: 21-Jähriger unter Drogen am Steuer gestoppt und angezeigt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburg: 21-Jähriger unter Drogen am Steuer gestoppt und angezeigt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In der Stadtberger Straße wurde am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, ein 21-jähriger Autofahrer von der Polizei gestoppt, da er unter dem Einfluss von Drogen stand.

Verkehrskontrolle deckt Drogenkonsum auf

Gegen 23:45 Uhr führte eine Polizeistreife eine Kontrolle bei dem jungen Fahrer durch. Dabei fiel auf, dass der 21-Jährige Anzeichen von Drogenkonsum zeigte. Die Beamten stellten fest, dass er offenbar Cannabis konsumiert hatte.

Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Die Weiterfahrt des Mannes wurde umgehend unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 21-Jährige ist deutscher Staatsbürger.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Mittelfranken

DNA-Spur verknüpft Mordfälle an Mädchen in Oberasbach und Kempten

0
In der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 wurde die damals 12-jährige Marion Baier in Oberasbach, Landkreis Fürth, von einem unbekannten Täter ermordet. Eine neue DNA-Spur zeigt eine Verbindung zum Mordfall Sonja Hurler aus dem Jahr 1981.
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Politik & Wirtschaft

Trump verkündet Einigung im Grönland-Konflikt – Keine Strafzölle

0
US-Präsident Donald Trump hat die für 1. Februar im...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.01.2026

0
Spickel-Herrenbach – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt Am Montag (19.01.2026) verletzte...

Neueste Artikel