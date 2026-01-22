Augsburg: 21-Jähriger unter Drogen am Steuer gestoppt und angezeigt

Augsburg (ots) – In der Stadtberger Straße wurde am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, ein 21-jähriger Autofahrer von der Polizei gestoppt, da er unter dem Einfluss von Drogen stand.

Verkehrskontrolle deckt Drogenkonsum auf

Gegen 23:45 Uhr führte eine Polizeistreife eine Kontrolle bei dem jungen Fahrer durch. Dabei fiel auf, dass der 21-Jährige Anzeichen von Drogenkonsum zeigte. Die Beamten stellten fest, dass er offenbar Cannabis konsumiert hatte.

Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Die Weiterfahrt des Mannes wurde umgehend unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 21-Jährige ist deutscher Staatsbürger.