Scheunenbrand in Altenthann verursacht 100.000 Euro Schaden: Anwohner zur Vorsicht aufgefordert

ALTDORF. (61) Am Donnerstagnachmittag (22.01.2026) geriet eine Scheune in Altenthann im Landkreis Nürnberger Land in Brand. Die starke Rauchentwicklung führte dazu, dass Anwohner aufgefordert wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Schnelle Alarmierung durch Zeugen

Ein Zeuge entdeckte das Feuer gegen 14:00 Uhr in der Penzenhofener Straße und alarmierte sofort die Feuerwehr. Bei Ankunft von Feuerwehr und Polizei stand die Scheune, in der hauptsächlich Maschinen gelagert waren, bereits in Vollbrand.

Flammen greifen nicht auf Wohnhaus über

Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern. Dennoch brannte die Scheune vollständig aus. Erfreulicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Ursache des Brandes ist bisher noch unklar, und die Ermittlungen wurden von dem Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernommen.

Erstellt durch: Kai Schmidt