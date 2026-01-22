type here...
Berlin weist russischen Militärattaché nach mutmaßlichem Spionagefall aus
Überregionale NachrichtenPolitik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Berlin weist russischen Militärattaché nach mutmaßlichem Spionagefall aus

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Berlin reagiert entschieden auf einen mutmaßlichen Spionagefall mit Russland und sendet ein deutliches Signal nach Moskau. Nach der Festnahme einer Frau, die nach Ermittlerangaben für den russischen Geheimdienst tätig gewesen sein soll, zieht die Bundesregierung diplomatische Konsequenzen. Zuerst hatte der Spiegel über den Fall berichtet.

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein mutmaßlicher Führungsoffizier, der die Frau gesteuert haben soll. Der Mann soll unter diplomatischer Tarnung als stellvertretender Militärattaché an der russischen Botschaft in Berlin tätig gewesen sein.

Am Donnerstag bestellte das Auswärtige Amt den russischen Botschafter ein. In dem Gespräch teilte die Bundesregierung dem Vertreter des Kremls mit, dass der betroffene Diplomat Deutschland verlassen muss. Damit erklärt Berlin den stellvertretenden Militärattaché faktisch zur unerwünschten Person.

Das Auswärtige Amt äußerte sich bislang nicht detailliert zu den Hintergründen, betonte jedoch, dass der Schutz deutscher Sicherheitsinteressen oberste Priorität habe. Moskau wies ähnliche Vorwürfe in der Vergangenheit regelmäßig zurück und reagierte häufig mit Gegenmaßnahmen.

Der Fall belastet die ohnehin angespannten deutsch-russischen Beziehungen weiter.

Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Mittelfranken

DNA-Spur verknüpft Mordfälle an Mädchen in Oberasbach und Kempten

0
In der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 wurde die damals 12-jährige Marion Baier in Oberasbach, Landkreis Fürth, von einem unbekannten Täter ermordet. Eine neue DNA-Spur zeigt eine Verbindung zum Mordfall Sonja Hurler aus dem Jahr 1981.
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Politik & Wirtschaft

Trump verkündet Einigung im Grönland-Konflikt – Keine Strafzölle

0
US-Präsident Donald Trump hat die für 1. Februar im...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.01.2026

0
Spickel-Herrenbach – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt Am Montag (19.01.2026) verletzte...

Neueste Artikel