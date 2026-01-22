type here...
Schwerverletzter in Mitterteich verstorben: Polizei bittet um Zeugenhinweise
Polizeipräsidium Oberpfalz
Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Mittwochabend, dem 21. Januar 2026, in Mitterteich, Landkreis Tirschenreuth. Ein Passant entdeckte eine schwer verletzte Person auf der Straße, und trotz sofortiger medizinischer Versorgung erlag der Mann seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls laufen auf Hochtouren, jedoch bleibt der Tathergang derzeit unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Schwerverletzter auf Straße entdeckt

Gegen 21:45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz der Notruf ein, dass eine regungslose Person auf der Martin-Zehendner-Straße gefunden wurde. Der alarmierte Rettungsdienst leistete sofort Erste Hilfe und brachte das Opfer ins Krankenhaus, wo der 59-jährige Mann aus Mitterteich schließlich seinen Verletzungen erlag.

Ermittlungsgruppe sucht nach Zeugen

Die Polizeiinspektion Waldsassen arbeitet in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizeiinspektion und der Kriminalpolizeiinspektion Weiden intensiv an der Aufklärung des Geschehens. Eine Ermittlungsgruppe wurde zur schnellen Aufklärung des Falls ins Leben gerufen, und die Staatsanwaltschaft Weiden hat einen Sachverständigen zur Unterstützung hinzugezogen.

Polizei ruft Bevölkerung zur Mithilfe auf

Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich der Martin-Zehendner-Straße Beobachtungen gemacht haben, insbesondere bezüglich Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldsassen unter der Rufnummer 09632/849-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

