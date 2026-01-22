type here...
Großrazzia in München und Umgebung: Kokain, Waffen und 17.000 Euro sichergestellt, Haftbefehl erlassen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Großrazzia in München und Umgebung: Kokain, Waffen und 17.000 Euro sichergestellt, Haftbefehl erlassen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 20. Januar 2026 führte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II, eine großangelegte Durchsuchungsaktion durch. Ziel des sogenannten “Actionsday” waren mehrere Objekte im südlichen Landkreis Dachau, Fürstenfeldbruck, Bad Tölz sowie das Stadtgebiet München.

Kokainhändler enttarnt

Umfangreiche Ermittlungen hatten es der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermöglicht, sowohl Verkäufer als auch Abnehmer von Kokain zu identifizieren. In den frühen Morgenstunden des 20. Januar 2026 schlugen die Ermittler zu und durchsuchten mit Unterstützung weiterer Polizeieinheiten mehrere Wohnungen zeitgleich. Dies geschah auf Grundlage von Durchsuchungsbeschlüssen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Erheblicher Fund bei Durchsuchungen

Bei den Durchsuchungen wurden Kokain im dreistelligen Grammbereich und Dopingmittel in nicht geringer Menge sichergestellt. Zusätzlich beschlagnahmten die Beamten rund 17.000 Euro in bar und zahlreiche Waffen, darunter verbotene Gegenstände wie eine Präzisionsschleuder, Wurfsterne und verbotene Messer.

Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Ein 39-jähriger italienischer Tatverdächtiger aus dem Landkreis Dachau geriet aufgrund erdrückender Beweise ins Visier der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft München II beantragte daraufhin einen Haftbefehl. Der Mann wurde festgenommen und am 21. Januar 2026 dem Haftrichter vorgeführt, woraufhin er in Untersuchungshaft genommen wurde.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Mittelfranken

DNA-Spur verknüpft Mordfälle an Mädchen in Oberasbach und Kempten

0
In der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 wurde die damals 12-jährige Marion Baier in Oberasbach, Landkreis Fürth, von einem unbekannten Täter ermordet. Eine neue DNA-Spur zeigt eine Verbindung zum Mordfall Sonja Hurler aus dem Jahr 1981.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Politik & Wirtschaft

Trump verkündet Einigung im Grönland-Konflikt – Keine Strafzölle

0
US-Präsident Donald Trump hat die für 1. Februar im...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.01.2026

0
Spickel-Herrenbach – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt Am Montag (19.01.2026) verletzte...

Neueste Artikel