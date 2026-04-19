Ammerseeregion | Vermisstenfall in Riederau – Polizei sucht nach 79-jährigem Herrn S.

+++ Update: Der heute um 11 Uhr als vermisst gemeldete 79-jährige Mann aus Riederau wurde am frühen Abend wohlbehalten im Raum Landsberg aufgefunden. Er wurde vorsorglich für eine ärztliche Untersuchung in das Klinikum Landsberg verbracht.+++

Seit dem 18.04.2026, etwa gegen 19:00 Uhr, wird der 79-jährige Herr S. aus Riederau vermisst. Der Mann befindet sich nach Angaben der Polizei möglicherweise in einer hilflosen Lage. Er ist dement, orientierungslos und aufgrund mehrerer Erkrankungen auf Medikamente angewiesen.

Verschwinden am Baumarkt in Landsberg

Der Vermisste war am Abend gemeinsam mit seiner Ehefrau im Bereich Am Penzinger Feld in Landsberg in einem Baumarkt einkaufen. Aufgrund seines Gesundheitszustands setzte sich Herr S. zwischenzeitlich in den Pkw. Während seine Ehefrau weiter einkaufte, entfernte er sich unbemerkt vom Fahrzeug und ging in unbekannte Richtung davon.

Großangelegte Suche ohne Erfolg

Nach dem Verschwinden wurde zunächst im Umfeld des Einkaufszentrums erfolglos gesucht. Gegen 20:50 Uhr alarmierte die Familie die Polizeiinspektion Landsberg, die umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen einleitete.

Dabei kamen unter anderem ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Rettungshundestaffeln zum Einsatz. Besonders die Freiflächen im Landsberger Osten wurden intensiv abgesucht – bislang jedoch ohne Ergebnis.

Beschreibung des Vermissten

Herr S. wird wie folgt beschrieben:

etwa 188 cm groß, rund 88 kg (schlanke Statur)

grau melierte Haare

rosa Hemd, hellgraue Strickjacke mit gelben Schulterbesätzen, schwarze Hose

dement und stark orientierungslos

Polizei bittet um Hinweise

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort von Herrn S. machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter 08191/932-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.