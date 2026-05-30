14-Jähriger verursacht Unfall bei Flucht vor Polizei in Wartenberg

In der Nacht auf Samstag versuchte ein 14-jähriger Jugendlicher in Wartenberg, einer Polizeikontrolle zu entgehen, was zu einem doppelten Unfall führte. Sowohl der von ihm gelenkte Pkw als auch das Polizeifahrzeug verunglückten in der Folge.

Unfall nach Verfolgungsjagd in Wartenberg

Um 04:00 Uhr nachts alarmierten Anwohner die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, dass offenbar Jugendliche mit einem Pkw nahe dem Wartenberger Festplatz umherfuhren. Als die Polizei den vorgefundenen Seat kontrollieren wollte, flüchtete der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizeistreife verfolgte das Fahrzeug mit Sondersignalen und Anhaltezeichen.

Schwerer Unfall an der Zustorfer Straße

Nach etwa 900 Metern verlor der 14-jährige Fahrer in einer Kurve an der Zustorfer Straße die Kontrolle und fuhr in einen geschotterten Hof ein, wo das Fahrzeug zur Seite kippte. Alle vier Insassen, darunter der junge Fahrer und drei Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren, blieben unverletzt. Der Unfall verursachte einen Sachschaden am Fahrzeug von rund 30.000 Euro.

Polizeifahrzeug ebenfalls betroffen

Der aufgewirbelte Staub durch den verunfallten Wagen schränkte die Sicht der nachfolgenden Polizei stark ein, was schließlich zum Unfall des Dienstfahrzeugs führte. Eine Polizistin wurde dabei leicht verletzt, und am Polizeiauto entstand erheblicher Sachschaden.

Ermittlungen ergaben, dass der junge Fahrer das Auto seiner Eltern ohne Erlaubnis benutzt hatte. Alle Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Der 14-Jährige sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren gegenüber.