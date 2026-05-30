18-Jähriger erleidet schwere Verbrennungen durch Stromschlag auf Güterzug in Prien am Chiemsee







Stromschlag auf Güterzug: 18-Jähriger schwer verletzt

Prien am Chiemsee – Ein tragisches Unglück ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, als ein 18-jähriger Mann aus dem Landkreis Rosenheim in Prien am Chiemsee schwer verletzt wurde. Er kletterte ersten Ermittlungen der Bundespolizei zufolge auf einen abgestellten Güterwaggon und erlitt durch einen Stromschlag der Oberleitung lebensbedrohliche Verletzungen.

Rettungseinsatz und Folgen

Der Vorfall ereignete sich gegen 0.15 Uhr. Der junge Mann wurde auf der Waggonoberseite von einem Stromschlag getroffen, wodurch er erhebliche Verbrennungen erlitt, die etwa 40 Prozent seines Körpers betrafen. Ein Zeuge, alarmiert durch den lauten Knall des Stromschlags, reagierte schnell und setzte einen Notruf ab. Rettungsdienst, Feuerwehr, Landes- und Bundespolizei sowie ein Kriseninterventionsteam und ein Notfallmanager der Bahn waren rasch vor Ort. Der Verletzte wurde zunächst mit einem Rettungswagen zu einem Sportplatz in Prien gebracht und von dort mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen.

Einschränkungen im Zugverkehr

Der Unfall führte zur Sperrung der Gleisanlagen am Bahnhof Prien für den Zugverkehr. Dadurch entstand eine Gesamtverspätung von rund 300 Minuten bei insgesamt neun Zügen. Aufgrund des Stromüberschlags und des damit verbundenen Kurzschlusses wurde die Oberleitung beschädigt, sodass Reparaturarbeiten notwendig sind.

Warnung der Bundespolizei

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor den Risiken des Kletterns auf Bahnwaggons. “Beim Waggon-Klettern muss mit furchtbaren Folgen gerechnet werden”, betonen die Beamten. Die Oberleitungen der Bahn führen Spannungen von bis zu 15.000 Volt, und schon in unmittelbarer Nähe kann es zu einem gefährlichen Spannungsüberschlag kommen. Die Polizei appelliert insbesondere an Eltern, ihre Kinder über die lebensgefährliche Gefahr im Gleisbereich aufzuklären.