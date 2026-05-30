Bamberger Radfahrerin stürzt in Bach und stirbt trotz Sofortmaßnahmen

Am Freitagabend kam es auf dem Radweg zwischen Strullendorf und Bamberg zu einem tragischen Unfall, bei dem eine 52-jährige Fahrradfahrerin aus Bamberg ums Leben kam. Die Frau geriet aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn und stürzte in einen Bach, wo sie verstarb.

Unfallursache noch unklar

Die Radfahrerin war gegen 23:40 Uhr mit zwei weiteren Personen in Richtung Bamberg unterwegs, als sie alleinbeteiligt zu Sturz kam. Ihre Begleiter bemerkten das Verschwinden der Frau und alarmierten die Polizei, nachdem sie sie nicht mehr auffinden konnten.

Polizei ermittelt mit Drohneneinsatz

Beamte der Polizeiinspektion Bamberg Stadt suchten den Bereich ab und fanden die bewusstlose Frau im Bach. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch die Polizeikräfte verstarb die Bambergerin noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Ermittlungen unterstützt. Hierbei kommt auch eine Drohne zum Einsatz.