46-jähriger Mann nach Streit in Bamberg gestorben: Polizei sucht dringend Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken

46-jähriger Mann nach Streit in Bamberg gestorben: Polizei sucht dringend Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Böckler-Straße in Bamberg ist in der Donnerstagnacht, dem 21. Mai 2026, ein 46-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben die Ermittlungen nach dem Vorfall umgehend aufgenommen.

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Ermittlungskommission eingerichtet

Um die Hintergründe der Gewalttat umfassend aufzuklären, hat die Kriminalpolizei Bamberg eine 16-köpfige Ermittlungskommission gegründet. Ziel ist es, die Ursache des tragischen Vorfalls schnellstmöglich zu ermitteln.

Zeugen gesucht

Im Rahmen der Ermittlungen suchen die Beamten nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Besonders interessiert die Polizei sich für die Aussagen eines Pärchens, das in der Tatnacht gegen 23 Uhr auf dem Fußweg des Kunigundendamms gesehen wurde und am Kiosk „Kunni“ stadtauswärts vorbeigelaufen ist. Die Polizei bittet das dunkel gekleidete junge Pärchen sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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