34-Jähriger in Nürnberger Parkanlage bei Messerangriff verletzt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft
Polizeipräsidium Mittelfranken

34-Jähriger in Nürnberger Parkanlage bei Messerangriff verletzt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Nürnberg ereignete sich eine gewalttätige Auseinandersetzung in einer Parkanlage, bei der ein 34-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde. Ein Tatverdächtiger befindet sich nun in Untersuchungshaft.

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Streit eskaliert in Parkanlage

Am Mittwoch, den 27. Mai 2026, gegen 16:00 Uhr gerieten in der Parkanlage an der Archivstraße drei Männer aneinander. Bei dem Streit, der schnell eskalierte, schlugen ein 37-jähriger Deutscher und ein 30-jähriger Rumäne gemeinschaftlich auf einen 34-jährigen Rumänen ein und brachten ihn zu Boden. Der 30-Jährige setzte dabei ein Messer ein und fügte dem Opfer eine oberflächliche Schnittverletzung zu.

Schnelle Hilfe durch Polizei und Rettungskräfte

Aufmerksame Zeugen riefen den Polizeinotruf, woraufhin die Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost die beiden Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts vorläufig festnahmen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leistete eine Streife des Unterstützungskommandos (USK) Mittelfranken Erste Hilfe beim Verletzten, der anschließend in eine nahegelegene Klinik gebracht wurde.

Ermittlungen und Haftbefehl

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten Ermittlungen und sicherte Spuren am Tatort. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 30-jährigen Rumänen, der am folgenden Tag dem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen sind nun beim Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei angesiedelt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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