41-Jähriger Rumäne wegen Bekleidungsdiebstahls in Augsburger Innenstadt festgenommen

Augsburg (ots) – In der Augsburger Innenstadt ereignete sich am Mittwoch, den 27. Mai 2026, ein Diebstahl. Ein 41-jähriger Mann entwendete Bekleidung aus einem Geschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Schnelles Eingreifen der Polizei

Gegen 10:30 Uhr bemerkten die Mitarbeiter des Ladens den Diebstahl und alarmierten umgehend die Polizei. Die Beamten konnten den 41-Jährigen daraufhin vorläufig festnehmen. Die gestohlene Kleidung hatte einen Warenwert im mittleren dreistelligen Bereich.

Erneuter Diebstahl des Mehrfachtäters

Der Mann ist den Behörden bereits bekannt, da er in der Vergangenheit mehrfach wegen Diebstahls aufgefallen war. Aufgrund seiner wiederholten Straftaten wurde er zur Polizeidienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Die Polizei hat gegen den 41-Jährigen, der die rumänische Staatsangehörigkeit besitzt, ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.