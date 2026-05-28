41-Jähriger Rumäne wegen Bekleidungsdiebstahls in Augsburger Innenstadt festgenommen
Polizei & Co

41-Jähriger Rumäne wegen Bekleidungsdiebstahls in Augsburger Innenstadt festgenommen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Augsburg (ots) – In der Augsburger Innenstadt ereignete sich am Mittwoch, den 27. Mai 2026, ein Diebstahl. Ein 41-jähriger Mann entwendete Bekleidung aus einem Geschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Inhalte im Überblick

Schnelles Eingreifen der Polizei

Gegen 10:30 Uhr bemerkten die Mitarbeiter des Ladens den Diebstahl und alarmierten umgehend die Polizei. Die Beamten konnten den 41-Jährigen daraufhin vorläufig festnehmen. Die gestohlene Kleidung hatte einen Warenwert im mittleren dreistelligen Bereich.

Erneuter Diebstahl des Mehrfachtäters

Der Mann ist den Behörden bereits bekannt, da er in der Vergangenheit mehrfach wegen Diebstahls aufgefallen war. Aufgrund seiner wiederholten Straftaten wurde er zur Polizeidienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Die Polizei hat gegen den 41-Jährigen, der die rumänische Staatsangehörigkeit besitzt, ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Polizeibericht Augsburg vom 29.05.2026
Bedrohung und Beleidigung in Augsburg: Zeugen nach Vorfall in der Zeuggasse gesucht
Diebstahl einer blauen Vespa in offener Tiefgarage im Universitätsviertel Augsburg
Verkehrsunfallflucht in Augsburg: Polizei sucht Zeugen für beschädigten roten Kleinwagen
Jugendliche stehlen Autos in Augsburg: Unfallflucht und Festnahmen in der Innenstadt
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Urteil: Doch kein subsidiärer Schutz für russische Wehrpflichtige Urteil: Doch kein subsidiärer Schutz für russische Wehrpflichtige
Nächster Artikel Einbruch am Regensburger Friedhof: Bargeld aus Automaten und Außenkassen gestohlen Einbruch am Regensburger Friedhof: Bargeld aus Automaten und Außenkassen gestohlen

Folgen Sie uns

You Might also Like