Wohnungsbrand in Hof: Hoher Sachschaden durch rechtzeitigen Feuerwehreinsatz verhindert
Polizeipräsidium Oberfranken

Wohnungsbrand in Hof: Hoher Sachschaden durch rechtzeitigen Feuerwehreinsatz verhindert

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In Hof kam es am Montagabend zu einem Wohnungsbrand, der einen erheblichen Sachschaden verursachte. Die Kriminalpolizei Hof untersucht derzeit die Ursache des Feuers.

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Brand im Mehrfamilienhaus

Das Feuer brach im Garderobenbereich einer Wohnung in einem Hofer Mehrfamilienhaus aus. Der 24-jährige deutsche Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung. Ein 65-jähriger Nachbar zeigte schnelles Handeln und verhinderte Schlimmeres, indem er den Rauchgeruch wahrnahm und umgehend den Notruf verständigte.

Schneller Einsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehrkräfte waren schnell vor Ort und konnten das Feuer rasch lokalisieren und löschen. Dank des rechtzeitigen Eingreifens blieb der Schaden auf die betroffene Wohnung begrenzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Der Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Hof haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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